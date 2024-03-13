Жителей Мытищ пригласили принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Очередное ежегодное Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства стартует в середине марта, в этом году в список на голосование вошли восемь объектов, расположенных на территории городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Для благоустройства в округе Мытищи предлагаются следующие объекты: зона отдыха селе Марфино на Зелёной улице, зона отдыха в селе Федоскино на Лукутинской улице, пешеходная дорожка от деревни Беляниново до деревни Ховрино, сквер в деревне Сухарево на Стародмитровской улице, сквер в посёлке Туристический пансионат, Рождественский бульвар в микрорайоне имени Шитикова, набережная Яузы и сквер на улице Воронина в городе Мытищи», — говорится в сообщении.Принять участие в голосовании могут все желающие старше 14 лет. Объекты. Набравшие максимальное количество голосов, войдут в программу проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2025 год.
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Лев Каштанов