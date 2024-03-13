Жителей Мытищ пригласили принять участие во всероссийском голосовании по благоустройству

В последние дни в социальных сетях распространился снимок «приказа о мобилизации», который якобы подписан главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ведомство пока это не комментировало, а в Госдуме документ назвали фейком. Что известно об этом «приказе» и будет ли на самом деле в 2024 году объявлена мобилизация в России, читайте в материале «Радио 1».