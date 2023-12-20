Выдвижение Путина на новый срок необходимо всему миру, заявил Володин

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что выдвижение президента РФ Владимира Путина на новый президентский срок необходимо всем гражданам России и мировому сообществу. Об этом Володин сообщил на торжественном заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.
Напомним, выборы президента России пройдут 15—17 марта следующего года. Президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца.
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