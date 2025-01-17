«Взгляд из-за угла»: Современный поэт рассказала, что управляет творчеством

Фото: Радио 1
Творческие люди знают, как легко и радостно что-либо делать, если есть вдохновение, и как тяжело вышагивать по кругу в ожидании того самого просветления. 17 января ежегодно отмечается праздник творчества и вдохновения.
Современный поэт, резидент поэтического проекта «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко», филолог Анастасия Бондарева в беседе с «Радио 1» рассказала о том, что творчество есть в каждом человеке, однако зачастую оно прячется за быстрым темпом жизни и большим количеством дел.
«Есть, например, творчество цифр, творчество нот, творчество слов. В человеке заложено стремление к природному и естественному, чем творчество и является. Это вложено в нас генетически», — заявила поэт.Стихи — это шифр,
а слоги — пазлы
пушистой белой небесной тучи.
Стихи — это облако или радуга
Со вкусом щемящей больной разлуки. (Бондарева А.В.)
Анастасия Бондарева подчеркнула, что поэзия — это не выдумка и не отражение действительности — это синтез.
«Поэзия — это верное, но безнадежное решение. Любое стихотворение — решение, только не математической задачи, как в школе, а человеческой души. Решение души, решение во имя сердца — во многом болезненное и судорожное. Все реальное и сфантазированное переплетается и приобретает масштаб невесомости, божественности, неотождествленности и единичности», — объяснила собеседница.Фото: Анастасия Бондарева (соцсети)
Я знаю только то,
Что не моя вина
В падении снежинок бессловесных,
Что не придет нечаянно весна,
Что не построят лестниц донебесных.
Что не споет замерзший соловей,
Что не прискачет кенгуру из Атлантиды,
Что не наступит века веселей,
И сердце не смягчится от обиды.
Что время не имеет тормозов,
Что чувства никогда не видят края,
Что есть на свете… (как её?) любовь… —
я знаю только то… я ничего не знаю. (Бондарева А.В.)
Для Анастасии Бондаревой поэзия — это взгляд из-за угла, а вдохновение, по ее мнению, порой можно вызывать своими силами.
«На приход вдохновения влияет качественный контент (тексты, музыка, живопись) — насмотренность + события в мире + внутреннее чувство. Это такая внутренняя работа, потому что если только ждать, не прилагая усилий, можно все потерять», — сказала поэт.
Фото: проект «Литературная Гостиная Дмитрия Кравченко»
Писать для Бога,
Знать его язык —
С тобою оставаться без обмана.
И я как будто появилась из тумана,
А ты как будто к этому привык. (Бондарева А.В.)
Она добавила, что в любом творческом человеке есть страх, который в некоторой степени управляет и мотивирует.
«Я боюсь это потерять. У меня есть страх внутри, что стихотворения могут уйти. Это ведь от нас не зависит. Наверное, это есть в каждом творческом человеке — тоже своего рода код для внутренней драмы, для стержня и продолжения», — завершила Анастасия.Фото: Анастасия Бондарева (соцсети)
Жар-птица жизнь.
Жар-птица свет и пепел.
Жар-птица страсть, утрата, пустота. (Бондарева А.В.)
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