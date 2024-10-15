«Поэтический космос»: Филолог рассказал о ключевых моментах жизни и творчества Лермонтова

С 14 по 20 октября все музеи, галереи и выставочные залы Департамента культуры Москвы будут работать бесплатно. В этот период пройдет акция «Московская музейная неделя». Чтобы посетить бесплатные экспозиции, достаточно оформить билет на сайте учреждения или на mos.ru.