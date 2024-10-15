«Поэтический космос»: Филолог рассказал о ключевых моментах жизни и творчества Лермонтова

Фото: iStock/mizar_21984
15 октября 2024 года исполняется 210 лет со дня рождения гениального русского писателя XIX века, поэта, прозаика, художника и драматурга — Михаила Юрьевича Лермонтова.
Михаил Юрьевич Лермонтов родился ночью со 2 на 3 октября (15 октября по новому стилю) 1814 года в доме напротив площади Красных Ворот — той самой, где сегодня стоит известный в России памятник поэту.
Матери Лермонтова на тот момент не было и семнадцати, а отец имел репутацию привлекательного, но легкомысленного человека. Настоящая власть в семье была в руках бабушки поэта — Елизаветы Арсеньевой. Именно она настояла, чтобы мальчика назвали не Петром, как того хотел отец, а Михаилом.
Кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин рассказал в эфире «Радио 1» о ключевых моментах жизни и творчества выдающегося русского классика.
Многие современники Лермонтова говорили о его чрезвычайно тяжелом характере, отмечали, что у поэта, несмотря на его талант, был очень злой язык, поэтому его не любили в обществе, у него было много врагов и завистников.
Фото: iStock/Vladi333
Михаил Лермонтов в своей прозе описывает сложные психологические портреты героев. Роман «Герой нашего времени» считается одним из первых в жанре социально - психологического романа в русской литературе.
По его словам, Лермонтов очень уверенно шел к импрессионизму, и если бы не нелепая дуэль с Мартыновым, то импрессионизм открыли бы не французские художники, а русский поэт.
27 января 1837 года на Черной речке состоялась дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом. Еще до его гибели по Петербургу распространились слухи о смерти поэта — они дошли и до Лермонтова. Уже 28 января первые 56 стихов «Смерти поэта» были кончены, и сочинение стало стремительно распространяться в списках. 7 февраля Лермонтов написал 16 заключительных строк стихотворения (начиная с «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов»), в которых наряду с «убийцей» виновными в смерти поэта называл высший петербургский свет и приближенных к «трону».
Фото: iStock/FotoDuets
В конце февраля Лермонтова взяли под арест. Разбирательство проходило при личном участии императора Николая I. За Лермонтова вступились пушкинские друзья (прежде всего Василий Жуковский) и бабушка самого Лермонтова, также имевшая светские связи. В результате его «с сохранением чина» перевели в Нижегородский драгунский полк, действовавший тогда на Кавказе. Из Петербурга Лермонтов уезжал скандальной знаменитостью.
Дуэль поручика Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым состоялась 27 июля 1841 года недалеко от города Пятигорска. Дуэль стала трагическим событием, которое оборвало жизнь молодого гения русской литературы. По официальной версии, причиной была обычная ссора. Существует и другое мнение, что причиной дуэли могла стать зависть Мартынова к Лермонтову. Так же существуют конспирологические версии, что чуть ли не император Николай Первый заказал убийство Лермонтова, однако Андрей Журбин считает подобные легенды сомнительными.
Мало кто знает, что Лермонтова запретили даже отпевать как погибшего на дуэли.
Сегодня, спустя почти два века Лермонтов продолжает оставаться одной из центральных фигур русской литературы и все так же разжигает огонь в сердцах людей своим творчеством!
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Матери Лермонтова на тот момент не было и семнадцати, а отец имел репутацию привлекательного, но легкомысленного человека. Настоящая власть в семье была в руках бабушки поэта — Елизаветы Арсеньевой. Именно она настояла, чтобы мальчика назвали не Петром, как того хотел отец, а Михаилом.
Кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин рассказал в эфире «Радио 1» о ключевых моментах жизни и творчества выдающегося русского классика.
«Ни один автор в русской литературе не развивался так стремительно, как Лермонтов, ему было даже проще, чем Пушкину. Открытия Пушкина позволяли двигаться вперед, это сравнимо с открытием Америки Колумбом, после которого ты уже знаешь куда и как плыть! Поэтому Лермонтов пошел где-то даже дальше Пушкина!» — рассказал собеседник.
Многие современники Лермонтова говорили о его чрезвычайно тяжелом характере, отмечали, что у поэта, несмотря на его талант, был очень злой язык, поэтому его не любили в обществе, у него было много врагов и завистников.
«Мне кажется, что сам Михаил Юрьевич поделил людей на две категории, первая — такие, как он, вторая — все остальные, на которых он смотрел свысока. Однако, если учесть, каких вершин достигал Лермонтов, то с высоты его полета люди действительно казались ему небольшими» — поделился кандидат филологических наук.
Фото: iStock/Vladi333
Михаил Лермонтов в своей прозе описывает сложные психологические портреты героев. Роман «Герой нашего времени» считается одним из первых в жанре социально - психологического романа в русской литературе.
«Лермонтов — основоположник психологического романа в русской литературе, хотя в начале 19-ого века французы несколько раньше пришли к тому, что если показать происходящее в душе человеческой, его думы и переживания, это будет не менее интересно, чем какие-нибудь приключения. Чуть раньше Лермонтова были все-таки Альфред Мюссе и его “Исповедь сына века”, иногда называют Шатобриана, его повесть “Рене”, но по большому счету все это происходило в одно время!» — объяснил Журбин.
По его словам, Лермонтов очень уверенно шел к импрессионизму, и если бы не нелепая дуэль с Мартыновым, то импрессионизм открыли бы не французские художники, а русский поэт.
«Мы бы цитировали не Поля Верлена, а стихи Михаила Юрьевича, вдумайтесь в его «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно», слова уже не играют той роли, но собравшись вместе они производят эффект, который вызывает волнение, и это до верленовских «Романсов без слов. Лермонтов был сверхчеловеком своей эпохи. Он ушел из жизни в 26 лет, а мы до сих пор его изучаем, и он продолжает нас потрясать своим масштабом личности и умением анализировать», — подчеркнул руководитель кафедры русской словесности.
27 января 1837 года на Черной речке состоялась дуэль Александра Пушкина с Жоржем Дантесом. Еще до его гибели по Петербургу распространились слухи о смерти поэта — они дошли и до Лермонтова. Уже 28 января первые 56 стихов «Смерти поэта» были кончены, и сочинение стало стремительно распространяться в списках. 7 февраля Лермонтов написал 16 заключительных строк стихотворения (начиная с «А вы, надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов»), в которых наряду с «убийцей» виновными в смерти поэта называл высший петербургский свет и приближенных к «трону».
Фото: iStock/FotoDuets
В конце февраля Лермонтова взяли под арест. Разбирательство проходило при личном участии императора Николая I. За Лермонтова вступились пушкинские друзья (прежде всего Василий Жуковский) и бабушка самого Лермонтова, также имевшая светские связи. В результате его «с сохранением чина» перевели в Нижегородский драгунский полк, действовавший тогда на Кавказе. Из Петербурга Лермонтов уезжал скандальной знаменитостью.
«Пушкин позиционировал себя поэтом , который, как и царь, стоит между Богом и людьми, а значит в чем – то стоит на одной ступеньке с императором, Но Пушкин был зависим от государя, ему нужно было содержать семью, иметь доступ к архиву, были материальные проблемы, а значит какие-то компромиссы Пушкин искал. Лермонтов же был абсолютно независим, он не был ограничен в средствах, мог позволить себе что угодно, единственное, что удерживало его в рамках — армейская служба! Николая Первого не могло не раздражать такое свободолюбие!», — заявил Журбин.
Дуэль поручика Михаила Лермонтова с отставным майором Николаем Мартыновым состоялась 27 июля 1841 года недалеко от города Пятигорска. Дуэль стала трагическим событием, которое оборвало жизнь молодого гения русской литературы. По официальной версии, причиной была обычная ссора. Существует и другое мнение, что причиной дуэли могла стать зависть Мартынова к Лермонтову. Так же существуют конспирологические версии, что чуть ли не император Николай Первый заказал убийство Лермонтова, однако Андрей Журбин считает подобные легенды сомнительными.
«Лермонтов и Мартынов — боевые офицеры, вместе учились в юнкерском училище. Секундантами были тоже не случайные люди, а их товарищи. Дуэль проходила все-таки по правилам, и секунданты поэтому старались выгородить Мартынова. Другое дело, что никто не ожидал, что Мартынов будет стрелять на поражение. Поэтому и условия дуэли обговаривались самые жестокие (расстояние, с которого не попадёшь «случайно»). Ведь самое главное, что требовалось в дуэли 19 века — показать, что за свою честь ты готов встать под пулю. А пуля Мартынова летела прицельно в сердце. Что касается императора, уже после гибели поэта пришёл приказ свыше — держать Лермонтова «на переднем крае». Иными словами, шансов выжить Лермонтову на Кавказе, император оставлял немного», — сообщил филолог.Фото: iStock/morgan23
Мало кто знает, что Лермонтова запретили даже отпевать как погибшего на дуэли.
«Поэты в начале 19 века отстаивали право независимости, поэт — глас Божий. Пушкин отстаивал эту свободу, Лермонтов был в этом еще более бескомпромиссен, что неизбежно влекло столкновение с властью», — рассказал Журбин.
Сегодня, спустя почти два века Лермонтов продолжает оставаться одной из центральных фигур русской литературы и все так же разжигает огонь в сердцах людей своим творчеством!
«Лермонтов — это яркий пример того, как нужно работать, идти дальше, подниматься выше, ставить себе сверхзадачи! Например, «Демон» Лермонтова сохранился в восьми редакциях! А во-вторых, открывать сверхсмыслы. Пушкин удивительно чувствовал пропорции, гармонию. Лермонтов непостижим в лучших вещах, он удивительно умел угадать не поддающееся взвешиванию и привычной логике. В «Парусе» банальные рифмы: голубом – родном, скрыпит – бежит. Но «просит бури, как будто в бурях есть покой» пробивает и в 21 веке. «Выхожу один я на дорогу...» — какой-то немыслимый разговор с небом. И после такого русская литература уже вышла за пределы всякого бытового притяжения. Это уже был выход в поэтический космос», — завершил разговор руководитель кафедры русской словесности Областного технолицея им. Владимира Ивановича Долгих Андрей Журбин.
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