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«Яндекс Такси» с 27 марта сделает бесплатными поездки при массовых эвакуациях

27 марта 2024, 23:15
Фото: iStock/ Konstantin Aksenov

Фото: iStock/ Konstantin Aksenov

«Яндекс Такси» с 27 марта делает бесплатными поездки при массовых эвакуациях по всей России, сообщили РБК в компании.
Там утверждают, что пассажирам будут автоматически возвращать полную стоимость поездок всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть район ЧС или катастрофы. Для этого сервис будет сотрудничать с городскими властями, определяя зоны и время эвакуации. Деньги за поездку будут возвращать в течение трех дней на карты при безналичной оплате и промокодом при оплате наличными.

При этом в «Яндексе» отмечают, что будет возвращать деньги за свой счет, чтобы водители смогли сохранить заработки.


Массовой эвакуацией компания будет считать ситуации, когда люди решили уехать из опасного района, это не обязательно должно быть объявлено властями.

Вечером 22 марта «Яндекс Такси» сделал бесплатными поездки из района «Крокус Сити Холла», где произошел теракт.

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В Еврокорпусе уволен польский генерал, отвечавший за подготовку украинских солдат
28 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/ irontrybex

Министерство национальной обороны Польши решило отозвать с должности командующего Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) генерала Ярослава Громадзиньского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте польского оборонного ведомства.
Это связано с проводимой Службой военной контрразведки проверкой в отношении допуска Громадзиньского к государственной тайне после получения некой новой информации, говорится в сообщении. Громадзиньский должен немедленно вернуться в страну. Другие подробности дела не приводятся.


«Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, — это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными. В противном случае такого, вероятно, не произошло бы», — прокомментировал увольнение бывший командир польского спецподразделения Grom генерал Роман Полько в эфире радиостанции RMF FM.


Генерал Громадзиньский был назначен командующим Еврокорпуса предыдущим руководством польского Минобороны в июне 2023 года. Вместе с американскими военными он отвечал за подготовку украинских солдат.

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#ес
#евросоюз
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В России рекордно выросли продажи антидепрессантов
«Ведомости»: В России рекордно выросли продажи антидепрессантов
28 марта 2024, 00:24

Фото: iStock/ djedzura

За первые 11 недель 2024 года в российских аптеках было продано рекордное количество антидепрессантов за последние пять лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.
По ее подсчетам, за первые почти три месяца 2024 года в России было реализовано 3,6 млн упаковок антидепрессантов на сумму 2,9 млрд руб.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года продажи выросли на 45% в денежном значении и на 33% — в натуральном. Так, в минувшем году за первые 11 недель было продано 2,7 млн упаковок антидепрессантов на 2 млрд руб.
В «Аптечной сети 36,6» (аптеки «36,6» и «Горздрав») уточнили, что за указанный период продажи антидепрессантов выросли на 41% к тому год к году, а в сети «Аптека 25» — более чем на 15%.

Эксперты напоминают, что сначала спрос стимулировали страхи из-за коронавируса, затем — события на Украине.

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#компании
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#депрессия
#россияне
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Житель Луховиц вырастит тыквы-гиганты, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса
28 марта 2024, 00:18

Фото: iStock/IRCrockett

Фермер из подмосковных Луховиц Андрей Гусев поставил для себя задачу попасть в Книгу рекордов Гиннесса, для чего планирует вырастить у себя на участке 13 гигантских тыкв. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Андрей занимается выращиванием тыкв уже семь лет, благодаря чему известен на всю Россию, постоянно участвуя в сельхозвыставках общенационального масштаба. Так, в 2023 году его тыква весом 591 килограмм победила на фестивале бахчевых культур в Ставрополе.

«Надо, чтобы лето было теплым, в особенности июль. Этот месяц — главный. За 30 июльских дней она прибавляет основную массу. Месяц был холодным, и тыква росла не так, как надо. В пик роста она может прибавлять до 26-28 кг за сутки, а у нас больше 15 кг не выходило. Мы так 200 кг за июль потеряли», — объяснил фермер.

Сейчас Гусев намерен завоевать мировое признание с помощью попадания в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого нужно, чтобы хотя бы одна из его гигантских тыкв сорта «Атлантический гигант» весила более 1246 кг — именно такую тыкву вырастил в минувшем году фермер из Соединённых Штатов.

Фермер не стал раскрывать всех секретов выращивания, только лишь отметил, что придерживается одной технологии, и использует органику с огорода, в том числе и натуральный компост.

Ранее заведующая лаборатории иммунитета и селекции паслёновых НИИ овощеводства Татьяна Терешонкова объяснила в интервью «Радио 1», почему выращивание гигантских овощей – это «большой спорт для овощеводов», который не приносит какой-либо пользы. Поэтому на вопрос о том, можно ли подобным способом решить проблему нехватки овощей и фруктов в некоторых регионах, специалист отвечает однозначно – нет. Во-первых, это невкусно, а во-вторых – непрактично.

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#луховицы
#книга рекордов
#московская область
#фермер
#тыква
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Провайдеры получат свободный доступ в многоквартирные дома
28 марта 2024, 00:01

Фото: iStock/ SeventyFour

Госдума приняла во втором чтении законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и беспрепятственном доступе к ним интернет-провайдеров, передает РИА Новости.
Документ предлагает разрешить операторам безвозмездно размещать сети связи и доступ к ним в многоквартирных домах, кроме платы за электричество, а также устанавливать сети связи в доме по желанию любого собственника без разрешения всех жильцов дома. Правительство должно установить единый порядок размещения таких сетей связи, говорится в пояснительной записке.

Проект закона был внесен в Госдуму в конце 2022 года, в июне 2023 года он был принят в первом чтении. Ко второму чтению ГД внесла ряд поправок. В частности, устанавливается правовое обоснование свободного доступа провайдеров в многоквартирные дома — реализация прав граждан на доступ к информации. Также допускать операторов в дом смогут не только собственники, но и те, кто проживает в квартирах по договору социального найма. Поправки вводят нормы об ответственности операторов связи, если они в результате работ в доме нарушили пожарные и другие требования безопасности.

Закон в случае окончательного принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.

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ООН: Рассказы российских военнопленных на Украине о пытках заслуживают доверия
27 марта 2024, 23:48

Фото: iStock/Askolds

Российские военнопленные подвергались пыткам на Украине в период с декабря 2023 года по февраль 202го, и их рассказы заслуживают доверия, об этом заявили в ООН. Как пишет РИА Новости, украинские власти не уделяют этому вопросу внимание и недостаточно преследуют виновных в пытках как мирного населения, так и военнопленных.
В докладе Управления верховного комиссара Организации по правам человека сказано, что сотрудники ведомства посетили 44 российских пленных в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Винницкой и Запорожской областях.

«Хотя эти российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, имевших место на этих объектах, они представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — говорится в докладе.

Восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах частных зданий. Некоторые провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев.
Тринадцать военнопленных сообщили, что при допросах их избивали палками, пытали током с использованием военных полевых телефонов или других электроприборов. Кроме того, украинцы инсценировали казни и в двух случаях угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод рассказал, что около половины российских военнопленных, которые проходили опрос ООН, отметили, что подвергались пыткам на Украине. Они рассказывали, что их пытали током, ножами, избивали винтовками и лишали сна. Такие данные привёл глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк.

При этом украинские власти не наказывают своих военных за такое обращение с пленными. Не были наказаны даже те, кто публично демонстрировал жестокость в отношении россиян.

Также Брод добавил, что на Украине участились случаи преследования по религиозных причинам. Такие меры приводят к арестам, задержанию и насильственным действиям в отношении священнослужителей и прихожан.

Ранее уже сообщалось, что Следственный комитет сообщил о расследовании фактов жестокого обращения к российским военнопленным со стороны киевского режима, которые содержались в холодных условиях без теплой одежды.

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#оон
#россия
#украина
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Худяков объяснил необходимость возвращения смертной казни в РФ
27 марта 2024, 23:43

Фото: iStock/Shynearwitch

Политический деятель, депутат Госдумы РФ VI созыва Роман Худяков заявил, что в России необходимо снять мораторий на смертную казнь за крайне тяжёлые преступления.
«То, что в колониях все работаю – неправда. Если пожизненно заключенный работать не хочет, то его никто не заставит работать. Заключенные болеют, и мы их содержим за свой счёт, за счёт налогоплательщиков. Я не видел ни одного пострадавшего, кто потерял своего близкого от рук террориста и не желал бы смерти этому убийце», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Худяков.

Ранее в Госдуме начали обсуждать возможность отмены моратория на смертную казнь. Прежде сообщалось, что для этого нужно провести референдум, с чем спикер ГД Вячеслав Володин не согласился, заявив, что для отмены запрета будет достаточно решения Конституционного суда. Кроме того, за инициативу возвращения высшей меры наказания выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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#меры
#смертная казнь
#закон
#теракт
#наказание
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Юрист Кабанов призвал ввести понятие «пособник иностранного агента»
27 марта 2024, 23:36

Фото: iStock/ilkercelik

Учредитель и председатель фонда защиты национального исторического наследия, кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что запрет размещать рекламу у компаний и людей, признанных Министерством юстиции иностранными агентами, недостаточен для того, чтобы пресекать деятельность таких деятелей.
«Я считаю необходимым ввести понятие «пособник иностранного агента», чтобы привлекать к ответственности тех лиц, что способствуют совершению преступлений в отношении РФ, обслуживая финансовые интересы иноагентов», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Карабанов.

Он отметил, что цель подобной инициативы привлечь внимание к людям, которые работаю на иноагентов или в их интересах, ведь тем самым такие лица или организации также действуют против нашей страны.

До этого Государственная дума приняла закон о запрете размещения рекламы у компаний и людей, признанных Министерством юстиции иностранными агентами.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарёв рассказывал о готовящемся к рассмотрению законопроекта, согласно которому вводится ответственность для граждан за помощь лицам, которых Минюст внёс в список иностранных агентов.

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#наказание
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#рф
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Над Белгородской областью сбили 16 реактивных снарядов Vampire
27 марта 2024, 23:19

Фото: iStock/ Eakarat Buanoi

Дежурные средства ПВО сбили 16 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Попытка атаки была совершена около 20:30 мск.
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. В городе выбило окна в 26 квартирах, в двух поликлиниках и складском корпусе детской больницы. Небольшие повреждения получили три детских сада и школа. Также были повреждены восемь автомобилей, два из которых полностью сгорели. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

В поселке Дубовое в трех квартирах посекло окна, в одном из частных домов пострадали кровля и забор. Под удар попал автомобиль. В селе Репное осколки повредили три машины.

Сейчас в вышеуказанных районах работают сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

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#пво
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Адвокат Квартальнова заявила о праве душиться тестером в парфюмерном
27 марта 2024, 22:56

Фото: iStock/kzenon

Адвокат Евгения Квартальнова заявила, что граждане имеют полное право душиться тестером парфюмов в специализированных магазинах.
Она добавила, что при этом, не допускается забирать с собой полный флакон духов.

«Надушился бумажными тестерами и пробниками в магазине и попал под статью — за это не наказывают, тестеры можно забрать с собой. Другое дело, если вы решите прихватить с собой тестер. Если цена за него в закупке превышает 1 тыс. рублей, но не выходит за пределы 2,5 тыс. рублей, то такое хищение будет считаться административным правонарушением», — пояснила в беседе с NEWS.ru Квартальнова.

Ранее заслуженный адвокат РФ Иван Соловьев заявлял, что по закону РФ покупатель имеет право приобретать алкогольную продукцию даже в ночное время. Никаких санкций за это человеку не предусмотрено.

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