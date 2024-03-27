«Яндекс Такси» с 27 марта сделает бесплатными поездки при массовых эвакуациях

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«Яндекс Такси» с 27 марта делает бесплатными поездки при массовых эвакуациях по всей России, сообщили РБК в компании.
Там утверждают, что пассажирам будут автоматически возвращать полную стоимость поездок всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть район ЧС или катастрофы. Для этого сервис будет сотрудничать с городскими властями, определяя зоны и время эвакуации. Деньги за поездку будут возвращать в течение трех дней на карты при безналичной оплате и промокодом при оплате наличными.
При этом в «Яндексе» отмечают, что будет возвращать деньги за свой счет, чтобы водители смогли сохранить заработки.
Массовой эвакуацией компания будет считать ситуации, когда люди решили уехать из опасного района, это не обязательно должно быть объявлено властями.
Вечером 22 марта «Яндекс Такси» сделал бесплатными поездки из района «Крокус Сити Холла», где произошел теракт.
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При этом в «Яндексе» отмечают, что будет возвращать деньги за свой счет, чтобы водители смогли сохранить заработки.
Вечером 22 марта «Яндекс Такси» сделал бесплатными поездки из района «Крокус Сити Холла», где произошел теракт.
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Ювелина Бернст