Федеральная антимонопольная служба России проверит «Яндекс Такси»

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Компанию «Яндекс Такси», которая является монополистом на рынке предоставления услуг по таксомоторным перевозкам, проверят представители Федеральной антимонопольной службы РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы службы Максима Шаскольского.
За ушедший год в ФАС поступило более 300 обращений, связанных с работой «Яндекс Такси». Россияне неоднократно сталкивались с непонятным принципом ценообразования при поездках, когда для оплаты проезда на сравнительно небольшое расстояние требуется отдать немалую сумму денег.
Сервис «Яндекс Такси» находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки. Но глава ФАС сообщил, что на основании жалоб пассажиров можно говорить о возобновлении проверок в адрес перевозчика. Кроме того, жалобы поступали и от водителей, они называют берущуюся с них комиссию в адрес компании чрезмерно высокой.
Теперь ситуация прояснится и сервис «Яндекс Такси» будет работать еще лучше.
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Сервис «Яндекс Такси» находится в реестре компаний, в отношении которых действует мораторий на проверки. Но глава ФАС сообщил, что на основании жалоб пассажиров можно говорить о возобновлении проверок в адрес перевозчика. Кроме того, жалобы поступали и от водителей, они называют берущуюся с них комиссию в адрес компании чрезмерно высокой.
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Мария Федоровцева