Япония и ОАЭ: Ostrovok.ru рассказал о популярных направлениях среди российских туристов

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Россияне часто отдают предпочтение внутреннему туризму, однако велико число и тех, кто предпочитает отправиться на другой конец света.
О том, какие направления российские туристы выбирают для путешествий, в беседе с «Радио 1» рассказала управляющий директор сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru Дарья Кочеткова.
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«К началу марта самостоятельные туристы совершили на 25% больше бронирований в российских объектах размещения на весну, чем к аналогичному периоду в прошлом году», – сообщила Кочеткова.Что касается зарубежных направлений, то по ним число бронирований на весну увеличилось на 66% по сравнению с прошлым годом.
«Рост отмечается по большинству стран, однако самые динамичные показатели в азиатских направлениях. Например, в Японии и Китае видим прирост в десятки раз, что связано с открытием границ для путешественников», – пояснила Кочеткова.Кроме того, выделяется Абхазия, где замечен рост в три раза, Узбекистан и Грузия – в два раза, Азербайджан – на 97%, Белоруссия – на 91%, Казахстан – на 71%, а также ОАЭ – на 58%.
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Анастасия Хохлова