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В Восточной Финляндии задумали закрыть школу, вот уже более 20 лет специализирующуюся на изучении русского языка и культуры. Об этом сообщила телерадиокомпания YLE.
Школа основана в 1997 году и имеет филиалы в Лаппеенранте, Йоенсуу и Иматре. Закрыть их хотят в связи с сокращением числа детей и желанием сэкономить. Например, только в Лаппеенранте в случае закрытия школы можно было бы сберечь больше миллиона евро, а деньги использовать для финансирования других образовательных учреждений города.
Учеников средних и старших классов переведут в другие учреждения, а власти обеспечат, чтобы учащиеся получали образование на русском языке.
Окончательное решение по данному вопросу примет фонд финско-русской школы.
Граждане финского города Лахти также направили местным властям открытое письмо. В нём они заявили, что хотели бы сохранить возможность изучать русский язык. В Лахти и области Пяйят-Хяме традиционно проживает большое количество русскоязычных людей. Сейчас эта группа стала ещё многочисленнее за счёт украинцев, бежавших от военных действий, так как для многих из них родным языком является именно русский.
Жители региона попросили сделать всё возможное для того, чтобы традиция изучения русского языка в качестве первого иностранного сохранилась и дальше. Они также призвали обратить внимание на тех, кто уже начал приобретать знания в этой области. Отмечается, что было бы несправедливо резко прекратить изучение русского языка.
Ранее кандидат в президенты Финляндии, экс-премьер Александр Стубб пообещал, что в случае победы на выборах не станет поддерживать диалог с Россией до завершения вооружённого конфликта на Украине. При этом Стубб отметил, что сотрудничество между дипломатами и погранслужбами двух стран продолжается. Финский политик подчеркнул: в настоящее время РФ «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».
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ESS: Жители финского Лахти хотят иметь возможность изучать русский язык
Учеников средних и старших классов переведут в другие учреждения, а власти обеспечат, чтобы учащиеся получали образование на русском языке.
Граждане финского города Лахти также направили местным властям открытое письмо. В нём они заявили, что хотели бы сохранить возможность изучать русский язык. В Лахти и области Пяйят-Хяме традиционно проживает большое количество русскоязычных людей. Сейчас эта группа стала ещё многочисленнее за счёт украинцев, бежавших от военных действий, так как для многих из них родным языком является именно русский.
Жители региона попросили сделать всё возможное для того, чтобы традиция изучения русского языка в качестве первого иностранного сохранилась и дальше. Они также призвали обратить внимание на тех, кто уже начал приобретать знания в этой области. Отмечается, что было бы несправедливо резко прекратить изучение русского языка.
Ранее кандидат в президенты Финляндии, экс-премьер Александр Стубб пообещал, что в случае победы на выборах не станет поддерживать диалог с Россией до завершения вооружённого конфликта на Украине. При этом Стубб отметил, что сотрудничество между дипломатами и погранслужбами двух стран продолжается. Финский политик подчеркнул: в настоящее время РФ «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».
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Артем Путинцев