Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с Россией

Фото: iStock/Ruma Aktar
Кандидат в президенты Финляндии, экс-премьер Александр Стубб пообещал, что в случае победы на выборах не станет поддерживать диалог с Россией до завершения вооружённого конфликта на Украине. Об этом пишет Reuters.
«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — цитирует агентство слова кандидата от правящей Коалиционной партии.
При этом Стубб отметил, что сотрудничество между дипломатами и погранслужбами двух стран продолжается.
Читайте также:
RCD: Финляндия получит американское оружие для усиления границы с РФ
В Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц
В правительстве спрогнозировали последствия закрытия границы с Финляндией
Диана Аванесян