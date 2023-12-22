ESS: Жители финского Лахти хотят иметь возможность изучать русский язык

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Жители финского города Лахти направили местным властям открытое письмо. В нём они заявили, что хотели бы сохранить возможность изучать русский язык.
Об этом сообщил портал Etelä-Suomen Sanomat. В публикации отмечается, что В Лахти и области Пяйят-Хяме традиционно проживает большое количество русскоязычных людей. Сейчас эта группа стала ещё многочисленнее за счёт украинцев, бежавших от военных действий, так как для многих из них родным языком является именно русский.
Финнам, владеющим русским языком, проще взаимодействовать с этими людьми, помогать им в случае необходимости, приводит издание выдержки из письма. Кроме того, знание языка позволяет полноценно взаимодействовать с ними, что позволяет расширять кругозор.
Жители региона попросили сделать всё возможное для того, чтобы традиция изучения русского языка в качестве первого иностранного сохранилась и дальше. Они также призвали обратить внимание на тех, кто уже начал приобретать знания в этой области. Отмечается, что было бы несправедливо резко прекратить изучение русского языка.
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Финнам, владеющим русским языком, проще взаимодействовать с этими людьми, помогать им в случае необходимости, приводит издание выдержки из письма. Кроме того, знание языка позволяет полноценно взаимодействовать с ними, что позволяет расширять кругозор.
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Александр Бойцов