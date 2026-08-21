Юмориста Семёна Слепакова* приговорили к 400 часам обязательных работ заочно
Судебный участок мирового судьи № 214 заочно приговорил к 400 часам обязательных работ шоумена и юмориста Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом пишут «Известия».
Во время судебных слушаний прокурор требовал для Слепакова* той же меры пресечения. Адвокат юмориста 7 августа подал ходатайство о прекращении уголовного дела. Защита утверждала, что артист уже более трех лет не живет в России, не получал судебных повесток и не вызывался на допросы. Уточняется, что Слепаков* не понимает сути обвинения и поэтому «не считает нужным защищаться».
9 июля Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против комика, который обвиняется в невыполнении обязанностей иностранного агента. В ходе следствия выяснилось, что артист дважды привлекался к административной ответственности в течение года.
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