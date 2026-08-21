Стало известно, кем работает сын Романа Трахтенберга после переезда в США
Сын Романа Трахтенберга Лев-Давид Горбунов после переезда в США работает программистом на подрядчика ЦРУ и Пентагона. Об этом пишет Mash.
31-летний специалист в области информационных технологий проживает в Сиэтле в квартире стоимостью 315 тысяч долларов. Он переехал сюда из Нью-Йорка, где работал в компании Bloomberg. Сначала он недолго сотрудничал с Microsoft в Сиэтле, а затем перешёл в MongoDB, занимающуюся разработкой программного обеспечения для хранения, обработки и поиска данных.
Мать Льва-Давида, Елена Романова, была гражданской женой Трахтенберга. Они начали отношения ещё в институте, а затем Роман женился на Вере Мороз. Радиоведущий скончался в 2009 году и оставил сыну наследство в размере около 100 миллионов рублей, включая семь объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. Вдова пыталась оспорить завещание, но суд принял решение в пользу Льва-Давида.
Согласно информации из открытых источников, Горбунов не поддерживает контактов с родственниками с 2017 года.
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