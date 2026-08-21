Стало известно, кем работает сын Романа Трахтенберга после переезда в США

21 августа 2026, 13:54

Mash: Сын Трахтенберга Горбунов после переезда в США работает программистом

Роман Трахтенберг (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Сын Романа Трахтенберга Лев-Давид Горбунов после переезда в США работает программистом на подрядчика ЦРУ и Пентагона. Об этом пишет Mash.