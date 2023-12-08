Юная спортсменка из Пушкино взяла золото в первенстве ЦФО по самбо

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Жительница Пушкино завоевала золотую медаль в первенстве ЦФО по самбо. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Уже в следующем году спортсменка из Пушкино отправится на выступление в рамках первенства России. В 2024 году соревнования пройдут во Владивостоке.
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