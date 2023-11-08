Дзюдоисты из Пушкинского забрали три серебра и две бронзы на турнире в Химках

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Пять дзюдоистов из городского округа Пушкинский взяли призовые места на турнире в Химках. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Соревнования прошли в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Химках. Отмечается, что это уже третье открытое первенство городского округа по дзюдо.
В турнире участвовали в том числе воспитанники спортивной школы «Динамо-Ивантеевка» из Пушкинского. Спортсмены 10-13 лет показали отличную подготовку и высокий уровень мастерства и забрали три серебряных и две бронзовые медали.
Ранее на первенстве Московской области второе место удалось занять спортсмену из Ивантеевки Дмитрию Колтунову.
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В турнире участвовали в том числе воспитанники спортивной школы «Динамо-Ивантеевка» из Пушкинского. Спортсмены 10-13 лет показали отличную подготовку и высокий уровень мастерства и забрали три серебряных и две бронзовые медали.
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Екатерина Шмакова