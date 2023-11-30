Юные робототехники из Каширы победили на областном конкурсе

Фото: администрация городского округа Кашира
Школьники из объединения «Робототехника» Детского экологического центра поучаствовали в областном конкурсе робототехники.
Конкурс состоялся 23 ноября в Реутове. Он собрал 200 участников из 29 городских округов Подмосковья. Было представлено четыре номинации по трём возрастным группам.
Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».
Для участников и гостей провели мастер-классы «Эра инженеров» и «Роболатория».
Каширские робототехники завоевали первое место в конкурсе. Им вручили грамоты и памятные подарки.
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Ребята из Каширы выступали в номинации «Благоустройство территорий» в младшей группе 7-11 лет. Они презентовали модель «Умный водопад».
Каширские робототехники завоевали первое место в конкурсе. Им вручили грамоты и памятные подарки.
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Мария Фирсова