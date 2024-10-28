Юные вокалистки из Каширы приняли участие в Международном конкурсе творчества

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
26 октября в Обухово прошёл II Международный конкурс-фестиваль творчества «Все Таланты», организованный при поддержке Министерства культуры России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Участники представили свои номера в разных номинациях: хореография, вокальное исполнительство, инструментальный жанр, художественное слово и другие.
Вокальный коллектив «Элегия» из Дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира под руководством Анны Дорофеевой принял участие в мероприятии:
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Вокальный коллектив «Элегия» из Дома культуры «Ожерелье» городского округа Кашира под руководством Анны Дорофеевой принял участие в мероприятии:
- Арина Никифорова стала лауреатом первой степени в категории эстрадного вокала для детей от 7 до 9 лет;
- Анна Кибикина завоевала первое место в той же категории в возрастной группе от 10 до 12 лет;
- Ксения Кибикина стала лауреатом третьей степени в категории эстрадного вокала для подростков от 13 до 15 лет.
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Дайана Хусинова