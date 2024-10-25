Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Артисты из Каширы стали дипломантами XXXI ежегодного Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральная завалинка-2024». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году фестиваль был посвящён юбилеям великих российских литераторов – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Крылов, Ахматовой и Зощенко.
По решению жюри «Фантазия» вошла в число 27 участников, которые стали дипломантами фестиваля.
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«Отборочный тур стартовал 1 апреля. В нём участвовали более 18 тыс. артистов любительских театральных коллективов России. В их числе был и коллектив «Фантазия» Дома культуры имени Ленина городского округа Кашира. Руководитель коллектива Валерия Иванова отправила на конкурс видео спектакля «Граф Нулин», – говорится в сообщении.
По решению жюри «Фантазия» вошла в число 27 участников, которые стали дипломантами фестиваля.
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Лора Луганская