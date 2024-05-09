Юных серпуховичей поздравили с Днем Победы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Юные серпуховичи награждены значками юнармейца. Награды вручали глава г.о. Серпухов Сергей Никитенко и исполняющий обязанности начальника Серпуховского филиала Военной академии РВСН им. Петра Великого, генерал-майор Михаил Баитов, сообщает администрация городского округа.
Значки юнармейца получили 55 ребят. Они поклялись достойно нести полученное звание, трудиться на благо страны.
Кроме того, 14 серпуховичей получили паспорта гражданина РФ.
Глава Серпухова Сергей Никитенко совместно с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой, председателем Совета депутатов Михаилом Шульгой ребятам пожелали сохранять традиции предков и чтить память воинов, которые сражались за Родину.
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Студентам Губернского колледжа были вручены благодарственные письма за активную жизненную позицию и высокие результаты в региональном чемпионате «Молодые профессионалы – 2024». Среди студентов – будущие кинологи, спасатели, сварщики, повара, педагоги и воспитатели. Директором колледжа является народный учитель России Александра Лысикова.
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Кроме того, 14 серпуховичей получили паспорта гражданина РФ.
Глава Серпухова Сергей Никитенко совместно с депутатом Московской областной Думы Татьяной Карзубовой, председателем Совета депутатов Михаилом Шульгой ребятам пожелали сохранять традиции предков и чтить память воинов, которые сражались за Родину.
Фото: пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Студентам Губернского колледжа были вручены благодарственные письма за активную жизненную позицию и высокие результаты в региональном чемпионате «Молодые профессионалы – 2024». Среди студентов – будущие кинологи, спасатели, сварщики, повара, педагоги и воспитатели. Директором колледжа является народный учитель России Александра Лысикова.
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Анастасия Хохлова