Юных серпуховичей поздравили с Днем Победы

В Параде Победы 9 мая 2024 года приняли участие российские бойцы, выполняющие воинский долг в зоне специальной военной операции. Так прослеживается связь поколений: тех кто встречал Победу 79 лет назад с теми, кто сейчас защищает Отечество с оружием в руках.