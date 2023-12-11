В городском округе Серпухов опубликованы результаты выборов в Совет депутатов

Территориальная избирательная комиссия города Серпухова утвердила протоколы о результатах выборов Совета депутатов городского округа Серпухов по единому избирательному округу и по пятимандатным избирательным округам №1, 2,3 и 4. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.