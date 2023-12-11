В городском округе Серпухов опубликованы результаты выборов в Совет депутатов

Фото: Мособлизбирком
Территориальная избирательная комиссия города Серпухова утвердила протоколы о результатах выборов Совета депутатов городского округа Серпухов по единому избирательному округу и по пятимандатным избирательным округам №1, 2,3 и 4. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Выборы признаны состоявшимися и действительными. Партия «Единая Россия», по предварительным данным, получает 25 мандатов КПРФ – три мандата, ЛДПР и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» по одному мандату.
В ближайшее время решения ТИК города Серпухова будут опубликованы в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Московской области».
Выборы депутатов Совета депутатов Городского округа Серпухов проходили 9 и 10 декабря. В голосовании приняли участие 12,09% избирателей. По данным Мособлизбиркома, жалоб не поступало.
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В ближайшее время решения ТИК города Серпухова будут опубликованы в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Московской области».
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Лора Луганская