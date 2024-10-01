Юрист Георгиева предупредила об ответственности за украшения из праха

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Юрист Алла Георгиева заявила, что за изготовление украшений из праха близких, услуга на которое всё больше обретает популярность в интернете, может грозить вполне реальная уголовная ответственность и даже тюремный срок.
Она объяснила, что изготовление подобных аксессуаров по закону расценивается как надругательство над телом умершего.
А доктор юридических наук декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил о том, что свидетельство о рождении взрослому человеку может понадобиться при вступлении в наследство.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.
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«Такие работы проводятся не одним человеком, поэтому наиболее подходящая квалификация – «Преступление, совершенное группой лиц». Наказание будет в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или принудительных работ на срок до пяти лет, или ареста на срок от трех до шести месяцев. Либо это может быть до пяти лет лишения свободы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Георгиева.
А доктор юридических наук декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов напомнил о том, что свидетельство о рождении взрослому человеку может понадобиться при вступлении в наследство.
«Свидетельство о рождении является обязательным документом для получения ряда других важных бумаг. Часто после получения паспорта многие убирают этот документ и забывают о нем, некоторые теряют или даже выкидывают. Делать это категорически не рекомендуется, так как свидетельство о рождении может понадобиться в различных жизненных ситуациях», — отметил в беседе с RT Виноградов.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.
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Мелисса Тимофеева