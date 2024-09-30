Юрист Радько объяснил безнаказанность пешеходов за нарушение ПДД

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.
«Максимальная санкция для пешехода – это 1,5 тыс. рублей штрафа, да и то, если нарушение совершено в пьяном виде, если есть пострадавшие и так далее. Самое распространенное – это штраф 500 рублей, если без последствий. Поэтому пешеходы остаются безнаказанными. Да и никто по ним не работает, потому что за всеми пешеходами не уследишь», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.
До этого в Кемерове произошла страшная авария с участием пешехода.
«Произошло ДТП с участием двух автомобилей «Honda Accord» и «Honda Civic». В результате столкновения автомобиль «Honda Civic» отбросило на тротуар, где он в свою очередь совершил наезд на пешехода-мужчину. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — приводит «Сiбдепо» сообщение отделения пропаганды БДД кемеровской Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что в страшном ДТП, произошедшем в Людиново, погиб двухмесячный ребёнок, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.
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