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Юрист Радько объяснил безнаказанность пешеходов за нарушение ПДД

30 сентября 2024, 20:21
Фото: iStock/PinkBadger

Фото: iStock/PinkBadger

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.
«Максимальная санкция для пешехода – это 1,5 тыс. рублей штрафа, да и то, если нарушение совершено в пьяном виде, если есть пострадавшие и так далее. Самое распространенное – это штраф 500 рублей, если без последствий. Поэтому пешеходы остаются безнаказанными. Да и никто по ним не работает, потому что за всеми пешеходами не уследишь», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

До этого в Кемерове произошла страшная авария с участием пешехода.



«Произошло ДТП с участием двух автомобилей «Honda Accord» и «Honda Civic». В результате столкновения автомобиль «Honda Civic» отбросило на тротуар, где он в свою очередь совершил наезд на пешехода-мужчину. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — приводит «Сiбдепо» сообщение отделения пропаганды БДД кемеровской Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в страшном ДТП, произошедшем в Людиново, погиб двухмесячный ребёнок, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

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Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу из-за требований экологов
Sky News: крупнейший сталелитейный завод Британии остановит последнюю домну
30 сентября 2024, 20:35

Фото: iStock/Nordroden

Крупнейший сталелитейный завод в британском Уэльсе, принадлежащий индийской компании Tata Steel, остановит последнюю доменную печь из-за требований экологов. Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что завод прекращает производство после 100 лет работы.
«Крупнейший в Великобритании сталелитейный завод остановит сегодня производство после более чем ста лет, что приведет к потере тысяч рабочих мест в Южном Уэльсе», — заявили британские журналисты.
Отмечается, что власти потребовали от завода отказаться от доменных печей ради более экологического производства. Более «чистые» электродуговые печи введут в эксплуатацию только в 2028 году, а до этого момента на заводе будут только прокатывать слябы из импортного металла.

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#экология
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Москвичам озвучили последний день комфортной температуры
Синоптик Позднякова: Четверг будет последним комфортным тёплым днём
30 сентября 2024, 20:01

Фото: iStock/znm

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова дала прогноз погоды на эту неделю, отметив, что последний днём с более или менее тёплой температурой станет четверг.
«Четверг будет, наверное, последним, скажем так, очень комфортным теплым днем, когда температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на 4-5°C», — прояснила в беседе с «Известиями» Позднякова.

В Кузбассе также ожидается тёплая неделя. Так, например, завтра, 1 октября, согласно прогнозу кемеровского гидрометцентра, днём в регионе будет 12-17°C тепла. Как передаёт «Сiбдепо», при этом на юге региона возможны дожди.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.

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Психолог Голубева раскрыла, как разглядеть в ребёнке вундеркинда
Психолог Голубева: Раннее чтение может свидетельствовать о ребёнке-вундеркинде
30 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/triocean

Психолог консультативной службы по работе с детьми Майя Голубева заявила, что дети-вундеркинды способны раньше других запоминать большие объёмы информации, учиться читать, сочинять музыку и проявлять иные таланты.
«Вундеркинды быстро запоминают информацию, такую как столицы, числа, адреса и детали. Эти дети начинают говорить, обучаться настольным играм и развиваться быстрее своих ровесников. Они могут проявлять глубокий интерес к определенным предметам или дисциплинам. Но вундеркинды иногда испытывают затруднения в общении с другими детьми из-за своего интеллекта», – отметила в беседе с RuNews24.ru Голубева.

Она добавила, что такие дети часто стремятся к совершенству.

До этого исследование центра «Профессии будущего» показало, что большее число москвичей в детстве мечтали стать врачами. Как пишет RT, на второй строчке рейтинга расположилась мечта стать учителем, на третьем и четвёртом местах – актёр и художник соответственно.

Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина перечислила самые перспективные для смены работы и профессионального роста направления, к которым отнесла промышленность, сферу услуг, торговую и транспортную отрасли и IT.

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«Закошмарить»: Психиатр осудил демонстрацию видео с абортом школьникам
Психиатр Федорович: школьникам показали видео аборта, чтобы закошмарить
30 сентября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/mapo

В сахалинском городе Охе старшеклассникам на лекции показали видео с процедурой аборта крупным планом. Многим детям стало плохо от подобных кадров. Директор школы не смогла прокомментировать произошедшую в актовом зале ситуацию.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что относится к этой ситуации неоднозначно.

«С одной стороны, показывать детям то, к каким последствиям могут приводить те или иные действия, однозначно нужно. И я часто сталкивался с рассуждениями о том, что надо детям устраивать экскурсии, например, в реанимацию и морг для того, чтобы это помогло им быть подготовленными к этому миру. Но, с другой стороны, возникает вопрос: не будет ли это разрушительным?» — сказал эксперт.

По его словам, не стоит забывать, что у детей еще не созревшая нервная система, и для большинства такие кадры воспринимаются очень тяжело.

«Тогда, по этой идеологии, нужно демонстрировать ролики с самоубийцами, душераздирающие ролики о том, как по ночам кого-то четвертовали и развешивали по деревьям. Какая цель? Закошмарить? Я иной позиции в этом не вижу», — прокомментировал ситуацию психиатр.

Он добавил, что подобное может восприняться детьми совершенно иначе, и нарушить все человеческие и физиологические каноны.

«Детьми это может быть трактовано так, что нужно отказываться не от аборта, а в принципе от межполового взаимодействия. Кроме того, может привиться идея, которая оттолкнет мальчиков от девочек и девочек от мальчиков. Ведь в понимании ребенка это становится взаимосвязано: ты связалось с мальчиком — и вот тебе результат», — объяснил специалист.

Он напомнил про такой же неоднозначный случай, когда сотрудник МЧС в рамках своей лекции разыграл в классе сценку с захватом в заложники, после чего дети, по рассказам родителей, боялись выходить из дома и не спали по ночам.

«Что в этом было полезного? Я считаю, что это абсурдно. Он сделал им тяжелую прививку стресса», — сказал врач.
По его мнению, такие уроки допустимы исключительно в рамках федеральной последовательно сформированной программы по половому воспитанию детей.

«Такая программа должна быть хорошо продумана и написана педагогами, психиатрами, психологами, соцработниками и юристами. И вести такие уроки должен профессионал», — заключил собеседник.

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#подросток
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Глава Жуковского Аубакиров объявил о готовности к старту отопительного сезона
30 сентября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Котельные и инженерные сети городского округа Жуковский полностью готовы к началу отопительного сезона.
Об этом на еженедельном оперативном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым объявил глава городского округа Борис Аубакиров.
«Официально пуск отопления на объекты социальной сферы в Жуковском начинается 1 октября. Тепло в учреждения образования, здравоохранения, культуры и социального назначения будут запускать в течение суток с момента подачи заявки от руководителя того или иного объекта», – отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отопление в многоквартирные дома города начнут подавать при достижении среднесуточной температуры 8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд.

Как отметили в администрации, в Жуковском созданы усиленные аварийные бригады, которые будут работать круглосуточно. После подключения жилых домов управляющие организации будут выявлять участки, где могло образоваться завоздушивание, а также принимать заявки от жителей.

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#подмосковье
#московская область
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В Лотошине благоустроили набережную Красного Ручья
30 сентября 2024, 18:48

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В городском округе Лотошино закончились основные работы по благоустройству набережной левого берега водоёма Красный Ручей. Об этом объявили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Суммарная площадь покрытия из плитки составила без малого 5 тыс. к. м. Дополнительно было уложено 645 «квадратов» гранитного отсева и 152 кв. м. резинового покрытия. Для озеленения территории были созданы цветники общей площадью 254 кв. м.», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что на набережной установили наружное освещение, включающее 116 светильников и 106 опор. Для безопасности и комфорта посетителей установлены камер системы видеонаблюдения.

Кроме того, на набережной разместили 55 единиц садово-паркового оборудования, 24 урны и 21 скамейка. Спортивная инфраструктура включает четыре спортивного оборудования, а детская зона обогащена 16 единицами детского оборудования.

Как сказали Министерстве, работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#лотошино
#набережная
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Благоустройство территории парка «Москворецкий» завершено на 90%
30 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

Благоустройство природно-исторического парка «Москворецкий» завершено более чем на 90%. Такие данные привел заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«В этом году реализуем проект по благоустройству и реабилитации части территории природно-исторического парка "Москворецкий", мероприятия проводим на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Кроме того, приводим в порядок пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом», – рассказал Бирюков.

По его словам, работы не будут проводиться на заповедных участках и других ценных озеленённых территориях.

Бирюков уточнил, что на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста обустроили дорожки с разными типами покрытия, а также обновили пляжную инфраструктуру. Далее планируется облагораживание пикниковых зон, где будут установлены беседки. Кроме того, будет создан экомаршрут.

На пространствах Большого и Малого Строгинских затонов завершены работы в парке 70-летия битвы под Москвой. В рамках этих работ были отремонтированы пешеходные дорожки, разбит газон, установлены опоры освещения и садово-парковая мебель, обустроены детская и спортивная площадки.

Также в других частях затонов уже установлено оборудование на детских и спортивных площадках, и завершается обновление трёх пляжей.

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Синоптик Позднякова предупредила о сильном ветре в Москве
30 сентября 2024, 18:33

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 1 октября в Москве ожидается сильный ветер.
Также она добавила, что при этом в первый день октября дождей не ожидается.

«Ночью – 7-9°C, днем – 16-18°C и будет довольно плотный ветер: порывы могут достигать 12-14 м/с. Хотя ветер и сменит направление на восточное, юго-восточное, будет ощущение, что он довольно холодный», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что прошедший сентябрь стал самым тёплым за время наблюдений.

«У нас практически всего один день — 23 сентября — температура была на два градуса ниже нормы. Остальные все выше нормы. И очень сухой месяц. Только за счёт последних трёх дней — 27, 28 и 29-го — были дожди», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что тепло в октябре нас еще порадует.

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С 1 октября начнут действовать «зимние» тарифы на электросудах Москвы
30 сентября 2024, 18:30

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В Москве с 1 октября начнут действовать «зимние» тарифы на электросудах. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По новому тарифу проезд по карте «Тройка» и по системе биометрии составит 100 рублей в будние дни и 130 рублей в выходные и праздники. По банковской карте и Системе быстрых платежей (СБП) поездка обойдётся в 120 рублей по будням и 150 – в выходные и праздничные дни.

При этом дети в возрасте до семи лет в сопровождении взрослого, а также владельцы билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней смогут прокатиться на электросудах бесплатно.

Ранее сообщалось, что в 2025 году планируется открыть новый маршрут электросудов. В настоящее время путь следования судов неизвестен, но открытие маршрута позволит получить доступ к новейшему транспорту жителей Даниловского, Таганского, Южнопортового районов и Замоскворечье.

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