Юрист Хаминский раскрыл важность правильно установленного навигатора

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что устанавливать правильно навигатор в автомобиле очень важно, поскольку это позволит избежать нарушений ПДД и штрафов.
«Любой водитель со своего места, помимо дороги, видит правую и левую оконные стойки, кромку потолка и капот. Таким образом, если навигатор установлен на подставке, закреплённой на торпедо или решётке вентиляции, и не оказывается выше видимого среза капота, то нарушения ПДД нет и штраф водителю не грозит», — пояснил в беседе с RT специалист.
А в Кемерове участникам дорожного движения облегчат жизнь, установив на одной из улиц города дополнительный светофор.
«Светофоры установили специалисты Центра организации дорожного движения в связи с возросшим трафиком на участке, пока на улице Инициативной ведётся капремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — приводит «Сiбдепо» сообщение мэрии Кемерова.
Ранее сотрудники ГИБДД Павлово-Посадского района Московской области провели профилактическую акцию «Ребёнок в автомобиле» для предупреждения нарушений правил перевозки детей.
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Мелисса Тимофеева