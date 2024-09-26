Автоэксперт пояснил, почему водителя моноколеса на трассе нельзя оштрафовать

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Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, что моноколесо не является транспортным средством, поэтому их водителей нельзя оштрафовать.
«Туда же относятся сегвеи, гироскутеры. Правилами дорожного движения определённо место, где они должны передвигаться по тротуарам, пешеходным и велодорожкам. В их отсутствие — по обочинам дорог или по краю проезжей части. Но очевидно, что на скоростной трассе их точно быть не должно, как и велосипедистов и самокатчиков», — рассказал Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, водители моноколёс могут ездить по обычным загородным трассам, но только если их транспортные средства соответствуют требованиям правил дорожного движения и оборудованы световозвращателями, сигнальными огнями и другими опознавательными знаками.
Сажин считает, что, как и электросамокаты, моноколёса нужно ограничивать в скорости и «кастрировать» на стадии появления в городе, чтобы не дать возможность перепрошивать их программное обеспечение. Часто владельцы моноколёс перекодируют их и добавляют «лошадей», что может привести к опасным ситуациям на дороге, пояснил специалист.
Сажин также отметил, что сейчас никто не знает, как штрафовать водителей моноколёс. Основная проблема, по его словам, заключается в том, что моноколёса нельзя идентифицировать как транспортные средства. Их нельзя лишить права управления за превышение скорости или наказать за расположение на проезжей части. Однако водители моноколёс могут стать участниками ДТП и нести ответственность за ущерб, который они нанесли.
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