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В Подмосковье инспекторы эконадзора оштрафовали нарушителей правил обращения с отходами

23 сентября 2024, 12:23
Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области приняли постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами в четырёх городских округах. Решения основаны на протоколах, составленных сотрудниками полиции, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.


Незаконный сброс отходов был обнаружен в деревне Каблуково городского округа Щёлково, в Электрогорске и посёлке Красный Балтиец Можайского округа. Кроме того, перевозка строительного мусора без соответствующих документов была зафиксирована в Рузском городском округе на трассе Звенигород — Колюбакино — Нестерово. Виновные водители транспортных средств были оштрафованы.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе с помощью фотофиксации было выявлено 36 случаев незаконной перевозки строительных отходов и грунта, а общая сумма штрафов для нарушителей составила 1,1 миллиона рублей.

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#строительный мусор
«Накроют дожди»: Синоптик рассказал, когда жителям Москвы и Подмосковья доставать зонтики
Синоптик Шувалов: основные дожди накроют Москву и область в субботу и воскресенье
23 сентября 2024, 12:57

Фото: iStock/Germanovich

На Москву и Подмосковье обрушились внезапные заморозки. Люди достают из шкафов теплые вещи и почти теряют веру в то, что тепло вернется и продержится хотя бы до конца сентября.
Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что надежда есть, и терять веру не стоит.

«Заморозки, которые сегодня очень хорошо и массово отметились, еще в ночь на вторник могут быть, а затем прекратятся. Дневная температура пойдет вверх. Самые теплые дни будут в среду и четверг — 21-23 градуса, может и до 25 дойдет. Солнце и тепло будут сопровождать вплоть до последних дней сентября», — подбодрил специалист.

Он с сожалением добавил, что без дождей жителей Москвы и области сентябрь не оставит.

«В пятницу появятся первые признаки дождя. А основные дожди нас накроют в субботу и воскресенье. Но до пятницы практически погода без осадков», — сказал Шувалов.

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В жилом комплексе «Новая Щербинка» идёт строительство школы на 500 мест
23 сентября 2024, 12:43

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

При планировании застройки Подмосковья особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры, включая строительство необходимых социальных объектов. В рамках комплексного развития территорий застройщик «Квартал-ИнвестСтрой» строит школу на 500 учеников в жилом комплексе «Новая Щербинка» в городском округе Подольск, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Готовность объекта составляет 65%, а общая площадь здания превышает 12,3 тысячи квадратных метров.

В школе предусмотрено 20 учебных классов для разных возрастных групп, а также обеденный зал с пищеблоком, лаборантские, библиотека, два универсальных спортивных зала и актовый зал. На территории школы будут обустроены игровые и спортивные площадки с искусственным покрытием и газонами.

Жилой комплекс «Новая Щербинка» состоит из современных домов высотой от трёх до восьми этажей. На его территории предусмотрены вся необходимая инфраструктура, включая школу на 500 мест, два детских сада на 320 мест, два наземных паркинга на 900 машиномест, прогулочные зоны, велодорожки, детские игровые площадки, амбулатория и торгово-офисный центр.

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#минжилполитики мо
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Автор мультфильмов «Летучий корабль» и «Дорожная сказка» попал в реанимацию
Советского мультипликатора Гарри Бардина экстренно госпитализировали в Москве
23 сентября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/unealai_photo

Знаменитого советского и российского мультипликатора, сценариста и режиссера Гарри Бардина экстренно положили в больницу в Москве 23 сентября. Художника госпитализировали с жалобами на высокое давление, аритмию и гипертонию. Гарри Бардин находится в реанимации.
«83-летний режиссер мультфильмов «Брэк», «Летучий корабль» и других отказался жаловаться на здоровье по телефону. И назвал посещение больницы плановой госпитализацией», — сообщает канал Mash.

Гарри Яковлевич Бардин (Барденштейн) родился в 1941 году. Он снимает мультфильмы с 1970-годов. Советским и российским зрителям известны его ленты «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Брэк!», «Веселая карусель», «Дорожная сказка», «В синем море, в белой пене» и многие другие мультфильмы.

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#россия
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«Поднимает уровень глюкозы»: Диетолог рассказала, с чем нельзя сочетать рис
Диетолог Мойсенко: рис можно есть от двух до трех раз в неделю
23 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/ribeirorocha

Одним из самых популярных злаков на всех континентах планеты Земля является рис. Это неприхотливая, питательная и дешевая культура, которой кормятся около двух миллиардов человек. Но можно ли употреблять рис в неограниченных количествах?
Главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог, молекулярный диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Радио 1» сообщил о пользе риса и о том, сколько раз в неделю его стоит употреблять.

«Рис считается на столе одним из основных продуктов питания, особенно это касается стран Юго-Восточной Азии и Индии. Эта крупа может заменить хлеб, поскольку имеет достаточно высокий процент крахмала, а значит, поднимает уровень глюкозы в крови. Разные виды риса люди используют для насыщения, но оптимальное количество употребления — от двух до трех раз в неделю», — сказала эксперт.

По ее словам, самый полезный рис — тот, который содержит больше клетчатки.

«Оболочка является чудесным пробиотиком и снижает уровень холестерина и глюкозы в крови. Лучше выбирать рис, который имеет наименьший гликемический индекс — это, например, полуготовый рис — до состояния «аль денте». Чистый белый имеет высокий гликемический индекс, что мгновенно и на долгий срок поднимает уровень глюкозы в крови», — сказала диетолог.

Также Римма Мойсенко назвала неожиданное пищевое сочетание, которое может привести к неблагоприятным последствиям.

«Не рекомендуется прием круп вместе с мясом. Рис содержит большое количество крахмала. Как только он поступает в желудок, то требуется большое количество пищеварительных соков для переваривания. А нам нужно еще и мясо переварить, значит, выработать много ферментов, которые переваривают белок. Получается, что в первую очередь будет перевариваться рис, а мясо не будет. Отсюда может быть вторичная белковая недостаточность, связанная с неправильным сочетанием продуктов», — объяснила диетолог.

По рекомендациям собеседницы, рис особенно хорошо сочетается с овощами, к тому же можно добавить небольшое количество нежирного соуса для разнообразия вкусовых ощущений.

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Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Синоптик Цыганков: летнее тепло вернется в Москву 25 сентября
23 сентября 2024, 12:30

Фото: iStock/Smileus

Летнее тепло вернётся в столичный регион уже в среду, 25 сентября. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Он отметил, что прохладная погода сохранится в Москве еще во вторник, однако уже в среду днем воздух прогреется до 21 градуса.

«В ночь на 24 сентября по области возможно до минус 4 градусов, а днем в Москве – 16-21. В ночь на 25 сентября температура воздуха в столице составит 4-9 градусов, по области местами вероятно понижение до минус 1 градуса. В дневные часы воздух прогреется уже до 20-25», – рассказал Цыганков в беседе с «Москвой 24».

При этом в четверг также ожидается температура выше климатической нормы. По данным синоптика, 26 сентября в столичном регионе ожидается 7-12 градусов ночью, и днем – 21-23.

До 29 сентября днем воздух будет прогреваться до 19-24, отметил Цыганков, но уточнил, что «бабье лето» в Москве еще не началось. По его словам, его еще стоит подождать.

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В НАТО поняли, почему Киев просит другие самолеты на фоне российского Су-35
TNI: В США признали превосходство российского Су-35 над истребителями НАТО
23 сентября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/Mikhail Mishunin

Российский истребитель Су-35, который способен обнаружить другие самолеты на расстоянии 350 километров, признали одной из самых передовых авиационных систем нынешнего поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest.
По оценке западных экспертов, сверхманевренный российский самолет поколения «4 » показал эффективность в сравнении с современными американскими воздушными судами F/A-18 Super Hornet F-15 Eagle и F-35 Lightning II.
«Радиолокационная система Су-35 особенно впечатляет, поскольку она может обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров. Если бы вражеский F-35 обнаружил Су-35, то, скорее всего, упустил бы из-за его сверхманевренности», — пишет издание со ссылкой на экс-командующего НАТО.
Также эксперты указали на грузоподъемность Су-35, который может нести до 12 ракет — на четыре больше, чем F-22. Кроме этого в арсенал истребителя входят четыре ракеты Р-37М, способные поражать цели на дистанции до 400 километров. А в случае близкого контакта с противником, пилот может использовать 30-мм пушку ГШ-301.
«Такое вооружение, в сочетании с высокой скоростью и сверхманевренностью, объясняет, почему Украина запрашивает у Запада более современные самолеты, чем F-16», — заявляют эксперты.

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#самолёты
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#вооружение
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#ракеты
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Автобусы Мострансавто с начала года перевезли пассажиров в аэропорты 6 млн раз
23 сентября 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Жители и гости Московской области с начала года добрались до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский автобусами Мострансавто 6,2 млн раз. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено почти 2,3 млн поездок, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«К воздушным гаваням Московского региона ведёт 16 маршрутов. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд банковскими картами более 2,5 млн транзакций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» произвели более 1,3 млн оплат, социальными картами – свыше 2,2 млн», – уточнили в министерстве.
Там назвали самые востребованные маршруты в аэропорты. Это маррут №21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» (более 1,9 млн поездок), №30 «ст. Домодедово – Аэропорт Домодедово» (1,2 млн) и №441 «Жуковский (5 м/р) – м. Котельники» (660 тыс.).

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#московская область
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Дорожные службы Подмосковья отремонтировали 13 дорог Талдомского района
23 сентября 2024, 11:56

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В рамках текущего ремонтного сезона дорожные службы Московской области успешно завершили замену покрытия на 13 муниципальных и региональных дорогах Талдомского района. Кроме того, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были проведены ремонтные работы на семи региональных участках, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ремонт в Талдомском округе завершён, порядка 50 тысяч жителей теперь с комфортом будут ездить по отремонтированным дорогам к домам и социально значимым местам: образовательным и спортивным учреждениям, а также местным достопримечательностям», — добавили в ведомстве.
На региональной сети были заменены более 20 километров дорожного покрытия на таких улицах, как улица Пришвина в городе Талдом, ведущая к детской площадке и школе искусств имени А. А. Цветкова, а также на улицах, соединяющих село Новоникольское с деревней Глинки, деревней Ширятино и деревней Дьяконово и селом Спас-Угол с границей Тверской области.

Кроме того, были отремонтированы две улицы в рабочем посёлке Вербилки — Полевая улица, выбранная жителями через портал «Добродел», и улица Карла Маркса, ведущая к парку и стадиону «Труд».

На муниципальной сети было отремонтировано шесть дорог протяжённостью более семи километров, включая подъезд к СНТ «Смирновские дачи» от улицы Энтузиастов в городе Талдом и участок от деревни Акишево до СНТ «Рябинушка».

В посёлке Запрудня было обновлено покрытие на дороге к заводу, расположенной на 1-м Пролетарском переулке, где находится Запрудненская гимназия и детский сад, а также на переулке Мира, где расположены автостанция, сквер и парк Солнечный берег.

В городе Талдом было отремонтировано покрытие на улице Салтыкова-Щедрина, на которой находятся церковь Архангела Михаила, дом купца Киселёва, историко-литературный музей и пожарная каланча.

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#улица
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С 23 по 29 сентября клиенты МосОблЕИРЦ получат скидки и подарки
23 сентября 2024, 11:55

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С 23 по 29 сентября клиенты МосОблЕИРЦ смогут воспользоваться специальными предложениями в рамках программы «Коммунальный бонус», сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В течение недели пользователи получат неограниченный доступ к купонам на скидки и подарки при каждом входе в личный кабинет на сайте расчётного центра или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Эти бонусы помогут выгодно подготовиться к ЕГЭ, освоить новую профессию, совершить покупки в супермаркете или отправиться в путешествие. В сентябре доступно около 100 предложений, включая онлайн-гипермаркеты, образовательные услуги, одежду и обувь, косметику и здоровье, бытовую технику и многое другое.

Участие в программе не ограничено — каждый вход в систему приносит новые купоны, которые можно использовать при оформлении покупки.

Чтобы воспользоваться бонусами:

  • В личном кабинете выберите раздел «Онлайн-помощник», затем перейдите в «Бонусы и акции» и откройте раздел «Коммунальные бонусы для всех пользователей личного кабинета»;
  • Выберите желаемое количество бонусов;
  • Используйте бонусы при оформлении покупок.
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