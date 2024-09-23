В Подмосковье инспекторы эконадзора оштрафовали нарушителей правил обращения с отходами

Жители и гости Московской области с начала года добрались до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский автобусами Мострансавто 6,2 млн раз. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было совершено почти 2,3 млн поездок, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.