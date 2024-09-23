В Подмосковье инспекторы эконадзора оштрафовали нарушителей правил обращения с отходами

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области приняли постановления о привлечении к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами в четырёх городских округах. Решения основаны на протоколах, составленных сотрудниками полиции, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
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Дайана Хусинова