Юрист Килинкарова: С 2024 года увеличится сумма вычета из налога

Представитель гособвинения обжаловал приговор в отношении социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), которому был назначен штраф в размере 600 тысяч рублей за публичные призывы к терроризму. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда.