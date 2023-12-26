Юрист Килинкарова: С 2024 года увеличится сумма вычета из налога

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Юрист Елена Килинкарова рассказала, что с 2024 года увеличивается размер расходов, которые можно учесть при исчислении НДФЛ. Об этом пишет «Прайм».
При этом совокупный доход учитываемых социальных налоговых вычетов с 2024 года вырастет до 150 тысяч рублей. Так, максимум можно будет вернуть 13% от 150 тысяч в год (19 500 рублей).
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