Юрист рассказал о повышении зарплаты ряду категорий россиян с 1 января

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Индексация заработных плат работников в области образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки начнется с 1 января, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, зарплаты этим категориям российских работников будут увеличены на 9,8 процента. Для остальных государственных служащих повышение в размере 4,5 процента запланировано на 1 октября, пояснил юрист.
Однако Виноградов отметил, что в 2024 году индексация заработной платы для чиновников не будет осуществляться. Зарплата судей, госслужащих, депутатов Госдумы и работников некоторых федеральных органов исполнительной власти будет заморожена до 1 января 2025 года. В то же время эта мера не затронет военных и сотрудников силовых структур.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных средств для повышения зарплат бюджетников и социальных выплат.
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Однако Виноградов отметил, что в 2024 году индексация заработной платы для чиновников не будет осуществляться. Зарплата судей, госслужащих, депутатов Госдумы и работников некоторых федеральных органов исполнительной власти будет заморожена до 1 января 2025 года. В то же время эта мера не затронет военных и сотрудников силовых структур.
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Артем Кузьмин