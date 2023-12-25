Жителям Подмосковья напомнили размер минимальной зарплаты на будущий год

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Минимальная заработная плата в Подмосковье в 2024 году составит 21 тыс рублей. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Такая величина установлена соглашением между правительством региона, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области. В то же время величина федерального минимального размера оплаты труда – 19 242 рублей», – отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что соглашение распространяется на всех работодателей региона, кроме финансируемых из федерального бюджета. Работник, получивший меньше 21 тыс рублей, имеет право пожаловаться в профсоюз или в трудовую инспекцию.
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