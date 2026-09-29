Юрист объяснил, что грозит за управление автомобилем после лишения прав

29 сентября 2026, 16:31

Юрист Славнов: водителю грозит штраф за управление авто после лишения прав

Фото: IStock/anyaberkut

Водителю, ранее лишенному права управления автомобилем, грозит административное наказание за продолжение поездок за рулем. В зависимости от обстоятельств нарушение может повлечь штраф или административный арест.





Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «Татар-информом» рассказал, что после лишения права управления водитель обязан сдать удостоверение в Госавтоинспекцию. Однако некоторые автомобилисты пытаются обойти это требование, заявляя об утрате документа и продолжая пользоваться автомобилем.





«Если человека лишили водительского удостоверения, то он должен свои права сдать в ГИБДД. Однако некоторые лишенные прав водители просто пишут заявление об утере водительского удостоверения и продолжают ездить на автомобиле. Если инспекторы такого водителя остановят, проверят его «корочку» через планшет и узнают, что человек лишен права управления, то нарушителя ждет штраф 30 тыс. рублей или арест до 15 суток», – сказал Славнов.