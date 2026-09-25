«Утильсбор вырастет с 2027 года»: Автоэксперт оценил последствия для авторынка

25 сентября 2026, 14:14

Автоэксперт Смирнов: от увеличения утильсбора с 2027 года пострадают потребители

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С января 2027 года в России вступает в силу очередной этап индексации утилизационного сбора — ставки вырастут на 10–20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге пояснили, что поэтапное повышение должно создать более предсказуемые условия для инвестиций и локализации производства.





Автоюрист Сергей Смирнов в беседе с «Радио 1» заявил, что больше всего от нововведения пострадают конечные потребители.





«Если речь идёт о приобретении автомобиля, который здесь производится в полном или неполном цикле, то потребитель почувствует увеличение цены. Пусть не намного, но тем не менее», — сказал он.

«Для них это скажется в увеличении затратной части при производстве автомобилей на территории Российской Федерации. Есть порядок компенсации тех самых перечислений, утилизационного сбора. Но при этом этот механизм работает не так, как хотелось бы, наверное, производителям: быстро, оперативно и прозрачно. Несмотря на защитные меры, новых инвестиций в автомобильное производство в России ждать не стоит», — объяснил Смирнов.

«Для Минпромторга это и есть позитивные сдвиги, потому что в противном случае всё это бы простаивало. Но реально новых производителей мы в ближайшее время не увидим. Но, несмотря на повышение утильсбора, объёмы ввоза автомобилей не снизятся. Мне кажется, если государство не введёт какие-то ограничения, то это будет один из самых востребованных участков рынка по приобретению автомобилей именно в частном вывозе из-за границы», — резюмировал он.