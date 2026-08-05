Автоюрист напомнил о штрафе за отсутствие знака аварийной остановки

05 августа 2026, 16:07

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Водителям, которые после дорожно-транспортного происшествия не выставили знак аварийной остановки, может грозить административный штраф в размере одной тысячи рублей. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил автоюрист Лев Воропаев.