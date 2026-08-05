Автоюрист напомнил о штрафе за отсутствие знака аварийной остановки
Водителям, которые после дорожно-транспортного происшествия не выставили знак аварийной остановки, может грозить административный штраф в размере одной тысячи рублей. Об этом в беседе с «Татар-информом» сообщил автоюрист Лев Воропаев.
По его словам, установка знака аварийной остановки после ДТП является обязательным требованием законодательства. Если водитель не выполнит эту обязанность, его могут привлечь к административной ответственности.
Эксперт уточнил, что ответственность за подобное нарушение предусмотрена статьей 12.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая регулирует обязанности участников дорожно-транспортного происшествия.
Читайте также: