Юрист ответила, могут ли дачники рубить деревья на своих участках
Дачники имеют право вырубать деревья на собственных участках, однако в некоторых случаях это становится не правом, а обязанностью. Подробности в интервью «Российской газете» разъяснила Лиана Камалиева.
По словам эксперта, собственник участка не несет автоматической ответственности за ущерб, если дерево упало на имущество соседей. Как следует из статьи 1064 Гражданского кодекса, человек освобождается от возмещения только при доказательстве отсутствия своей вины.
Ключевое значение имеют причина падения и состояние дерева. Если оно было сухим, аварийным или явно опасным, а хозяин участка не принял своевременных мер, ущерб могут взыскать на основании статьи 210 ГК РФ, обязывающей собственника содержать свое имущество. При падении из-за урагана или иного непредотвратимого природного явления ответственность не наступает.
Обычные деревья и кустарники, растущие в границах участка и не находящиеся под специальной охраной, можно вырубать свободно — это право собственника закреплено статьями 209 и 261 ГК РФ. Исключение составляют охраняемые государством объекты, в том числе редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу России или региона.
При возникновении реальной угрозы от дерева на соседнем участке юрист рекомендует сначала обратиться к владельцу в письменной форме с требованием спилить опасное растение. Отказ соседа является основанием для обращения в суд со ссылкой на статью 304 ГК РФ о защите права собственности.
Самостоятельно вырубать дерево на участке соседа категорически запрещено. Для судебного разбирательства необходимо собрать доказательства угрозы: фото- и видеоматериалы, переписку с соседом и другие подтверждения.
Наличие аллергии на пыльцу у соседа не является обязательным основанием для вырубки деревьев — закон не запрещает выращивать на частной территории растения-аллергены. Однако если сосед сможет доказать в суде, что конкретное дерево существенно нарушает его права, и устранение проблемы невозможно без его удаления, требования могут удовлетворить. Одной медицинской справки для этого недостаточно.
Штрафные санкции за наличие опасного дерева на частном участке законодательством не предусмотрены. Вместе с тем в ряде регионов и муниципалитетов действуют правила благоустройства, содержащие требования к содержанию зеленых насаждений, за нарушение которых возможна административная ответственность.
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