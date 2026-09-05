Юрист ответила, могут ли дачники рубить деревья на своих участках

05 сентября 2026, 13:34

Юрист Камалиева: Деревья на своих участках пилить можно, но с оговорками

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Дачники имеют право вырубать деревья на собственных участках, однако в некоторых случаях это становится не правом, а обязанностью. Подробности в интервью «Российской газете» разъяснила Лиана Камалиева.