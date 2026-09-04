Агроном рассказал дачникам, как подготовить плодовые деревья к зиме
Агроном Викулов посоветовал привести деревья в порядок после сбора урожая
Благополучно пережить зиму плодовым деревьям в саду помогут фосфорно-калийные удобрения и защитные сетки. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов.
В разговоре с Москвой 24 он уточнил, что после сбора урожая с деревьев необходимо привести деревья в порядок. Стоит убрать падалицу, опавшую листву, а также снять все недозревшие и больные плоды, поскольку они являются источником заразы.
«В почву приствольных кругов стоит внести фосфорно-калийные удобрения, которые помогут укрепить корни и повысить зимостойкость. Азотные же подкормки осенью важно полностью исключить: они вызывают интенсивный рост, а в такой стадии даже стойкие деревья с приходом холодов могут померзнуть», — добавил Викулов.
Кроме того, агроном посоветовал после опадания листы обработать все растения однопроцентным раствором железного купороса для профилактики болезней. Также важно замульчировать, побелить и защитить стволы деревьев сеткой от грызунов. При этом осеннюю обрезку эксперт посоветовал не делать, чтобы дерево не пострадало от морозов.