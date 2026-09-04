Агроном рассказал дачникам, как подготовить плодовые деревья к зиме

04 сентября 2026, 14:45

Агроном Викулов посоветовал привести деревья в порядок после сбора урожая

Фото: iStock/Dominik Spalek

Благополучно пережить зиму плодовым деревьям в саду помогут фосфорно-калийные удобрения и защитные сетки. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов.





В разговоре с Москвой 24 он уточнил, что после сбора урожая с деревьев необходимо привести деревья в порядок. Стоит убрать падалицу, опавшую листву, а также снять все недозревшие и больные плоды, поскольку они являются источником заразы.





«В почву приствольных кругов стоит внести фосфорно-калийные удобрения, которые помогут укрепить корни и повысить зимостойкость. Азотные же подкормки осенью важно полностью исключить: они вызывают интенсивный рост, а в такой стадии даже стойкие деревья с приходом холодов могут померзнуть», — добавил Викулов.