Стало известно, как леопардовые слизни могут помочь дачникам

29 августа 2026, 19:00

Биолог Сафонов: леопардовые слизни могут поедать яйца других слизней

Фото: iStock/Mkovalevskaya

Леопардовые слизни, пик активности которых приходится на конец лета и осень, в отличие от своих сородичей из группы брюхоногих моллюсков могут принести пользу дачникам. Об этом РИА Новости сообщил биолог Дмитрий Сафонов.