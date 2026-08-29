Стало известно, как леопардовые слизни могут помочь дачникам
Леопардовые слизни, пик активности которых приходится на конец лета и осень, в отличие от своих сородичей из группы брюхоногих моллюсков могут принести пользу дачникам. Об этом РИА Новости сообщил биолог Дмитрий Сафонов.
Эксперт отметил, что леопардовые слизни активизируются в апреле-мае, когда выходят из зимней спячки, размножаются и растут. Летом, в жаркую и сухую погоду, их активность снижается, а с августа наступает основной пик, который может продолжаться до октября, в зависимости от погодных условий.
Леопардовый слизень — это в основном падальщик, ведущий хищный образ жизни. Его рацион состоит из лишайников, разлагающейся органики и грибов. Более того, он может питаться яйцами и молодыми особями других слизней, подчеркнул Сафонов. Специалист добавил, что леопардовые слизни редко наносят вред живым растениям, поэтому они не представляют опасности для огородов.
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