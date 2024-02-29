СНТ попадут в программу социальной газификации — Путин

Фото: сайт Кремля
Программа социальной газификации будет распространена на садовые товарищества. Об этом в рамках посланию Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
«Садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан. А именно: расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ», — заявил Путин.
Он объяснил, что многие россияне строят дома для круглогодичного проживания в СНТ, однако они не могут подключиться к сетям, так как садовые товарищества сейчас не попадают под программу социальной газификации.
Читайте также:
Путин: нужно повысить зарплаты специалистов лесного хозяйства и метеорологии
Путин: Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта
Стало известно, как изменится МРОТ к 2030 году
Элина Позднякова