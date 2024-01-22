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В Петербурге откроется выставка «Дача вне времени»

22 января 2024, 20:00
Фото: istockphoto.com/guruXOOX

Фото: istockphoto.com/guruXOOX

В Санкт-Петербурге 28 января во Дворце культуры им. Надежды Крупской откроется художественная выставка «Дача вне времени» (6+).
Отмечается, что выставка будет посвящена истории дачи единственному деревянному особняку середины ХIХ века, сохранившемуся на Аптекарском острове Громова. Подробнее о мероприятии рассказала искусствовед, театровед, куратор музыкальных, выставочных, краеведческих проектов, организатор экскурсионных программ и фестивалей Юлия Журавлева.

«Выставка стала результатом многочисленных творческих и художественных коллабораций, а также исследовательской деятельности в рамках проекта «Дача Громова». Мы покажем работы 20 художников, свои полотна они создавали во время летних и зимних пленэров в Лопухинском саду. Также на выставке мы продемонстрируем редкие архивные фотографии и документы», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Журавлева.


Посетить выставку можно будет до середины февраля.

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В Петербурге состоялась премьера фильма «Аврора». История кинотеатра»
22 января 2024, 20:27

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоялась премьера документального фильма «Аврора». История кинотеатра» (18+), посвящённая биографии здания на Невском проспекте, зрителям и истории города.
Отмечается, что это шестой документальный фильм издания «Петербургский дневник».

«Все наши фильмы посвящены важным городским институциям и объектам, через которые можно рассказать историю нашего города. В нашем фильме про «Аврору» можно увидеть и Петроград, и Ленинград, и современный Петербург. В фильме мы показали, как менялся наш город на протяжении 110 лет существования кинотеатра на Невском проспекте, 60», – прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее в Санкт-Петербурге в Александринском театре 20 января пройдёт гала-концерт звёзд балета в честь завершения Года педагога и наставника.

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На ледовых представлениях от Авербуха и Навки побывали около 30 тысяч человек
22 января 2024, 17:06

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

Ледовые представления от Авербуха и Навки за три дня посетили порядка 30 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
За выходные на показы бесплатных ледовых спектаклей «Чемпионы» и «Байки русской балалайки» пришли посмотреть 30 тысяч человек.

«Спектакли прошли в Звёздном городке, Павловском Посаде, Пушкино, Мытищах (, Электрогорске, Химках и поселке Запрудня в Талдомском г. о. Наибольшее количество зрителей присутствовало в Шатуре — 5,5 тыс. человек, Истре — 5 тыс. человек и Королёве — 4 тыс. человек», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что жители и гости Московской области смогут посмотреть крайние представление «Байки русской балалайки» этой зимой 27 января в городских округах Балашиха и Люберцы.

Точное место проведения и время можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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В Московской области откроется выставка «Виват, Россия!»
22 января 2024, 16:39

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Выставка, посвященная 90-летию студии военных художников, открывается в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Выставка готова будет принимать посетителей с 25 января в Мытищинской галерее искусств.

«Этой выставкой открывается череда юбилейных мероприятий, приуроченных к 90-летию Студии военных художников имени М. Б. Грекова. В экспозиции представят свыше 60 живописных, графических и скульптурных произведений, рассказывающих об истории и становлении российского военно-морского флота, портреты известных флотоводцев, лирические полотна, изображающие будни и быт моряков», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что студия военных художников была основана еще в 1934 году и является единственным в мире творческим объединением военных художников.

Посетить выставку можно будет о 25 февраля 2924 года.

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В Подмосковье состоится концерт участников музыкального фестиваля «Мост Дружбы»
22 января 2024, 14:28

Фото: istockphoto / cyano66

В музее-заповеднике П.И. Чайковского выступят участники Московского международного музыкального фестиваля «Мост Дружбы». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт состоится 28 января в зале государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину.

«14 молодых музыкантов, прошедших предварительный отбор в Пекине, которые являются участниками Московского международного музыкального фестиваля «Мост Дружбы» с произведениями Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Баха, Бетховена и других композиторов», — отметили в пресс-службе министерства.

Кроме выступления музыкантов для гостей будут подготовлены экскурсии по музейному комплексу и в музей ёлочных игрушек, возложение цветов к памятнику великому русскому композитору, а также встреча и совместный обед с учащимися Клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского.

Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный. начало в 18:00.

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Ко Дню студента в Подмосковье проведут около 150 мероприятий
22 января 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковные культурно-досуговые учреждения проведут более 150 мероприятий, посвященных Дню студента. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках праздничных мероприятий гостей и жителей области ждут концерты, интерактивные программы, дискотеки, творческие гостиные, квизы, балы и флешмобы.

В преддверии праздника, 24 января в Одинцове состоится литературный бал «Ужель та самая Татьяна»,а в Королёве пройдет торжественная церемония награждения лучших студентов Технологического университета.

25 января принять участие в интеллектуальном квизе «МЕшАниНА» можно будет в ДК «Досуг» в Орехово-Зуево и в квиз-игре «Умнее всех» в Дмитрове.

Также в день празднования Дня студента желающие могут посмотреть студенческий «Арт-вечер» в Богородске и юмористические миниатюры в Чехове.

Стоит отметить, что полный список мероприятий и мест проведения можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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ТАСС: Скончался актер Виталий Вашедский - звезда фильмов «ДМБ» и «Фантом»
21 января 2024, 04:26

Фото: iStock/Marat_Musabirov

Российский актер Виталий Вашедский умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщил Театр на Таганке, где артист служил с 2000 года.
«Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича. Светлая память!», — говорится в публикации пресс-службы театра.

Вашедский родился в 1965 году в подмосковном Ступино Он окончил актерский факультет ГИТИСа и режиссерский факультет ВГИКа, снявшись в общей сложности в более чем 90 фильмах и сериалах, включая «ДМБ», «Фантом», «Вирус», «Савва Морозов», «Сделано в СССР» и другие.

За годы работы в театре Вашедский участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС» и других.

О месте и дате прощания с артистом объявят дополнительно.

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#актёр
#смерть
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Депутат Шолохов не согласился с мнением о нехватке в России талантов
19 января 2024, 18:09

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов опроверг заявление актёра Леонида Ярмольника о нехватке в России талантливых людей.
«С точки зрения, что у нас не хватает талантливых людей, здесь я точно не соглашусь. Особенно учитывая, что большая часть уехавших людей точно не может претендовать на это качество. На мой взгляд, они не нужны нашей стране», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шолохов.

При этом, он допустил, что в решении артистов покинуть страну сыграли свою роль эмоции, однако многие из этих людей уехали именно благодаря своим убеждениям.

Ранее актёр театра и кино, сценарист и продюсер Леонид Ярмольник высказывал мнение о том, что отъезд многих артистов и других деятелей культуры и искусства из России после начала специальной военной операции на Украине стал во многом результатом эмоционального порыва.

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#таланты
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300 тысяч человек посетили масштабные фестивале в Подмосковье за год
19 января 2024, 11:50

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Больше 300 тысяч человек побывали на 30 масштабных культурно-развлекательных фестивалях в 2023 в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
За 2023 год в Подмосковье организовали порядка 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий.

«Культурно-массовых мероприятия Московской области в 2023 году посетили более 300 тысяч человек. Самыми популярными стали «Джазовые сезоны», «Лето. Музыка. Музей» и Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского», — отметили в министерстве.

Стоит подчеркнуть, что на X Международном фестивале «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана побывало 14 тысяч человек, на VI Музыкальном фестивале под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» и IX Международном фестивале искусств П.И. Чайковского по 8 тысяч на каждом.

Помимо этого, ледовые спектакли за два месяца зимы посмотрели свыше 80 тысяч человек.

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#подмосковье
#фестиваль
#музыка
#джазовые сезоны
#мероприятия
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Археологи нашли доспехи XIV века в Швейцарии
18 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Noel Mallia

В кантоне Цюрих на северо-востоке Швейцарии учёными-археологами была найдена полностью сохранившаяся перчатка доспехов XIV века в исключительном состоянии. Об этом сообщает «Аrkeonews».
Теперь, как передают argumenti.ru, учёные будут устанавливать установить, были ли доспехи так редки в то время, или они были переплавлены. Кроме этого, остаётся неизвестным владелец перчатки.

Ранее сотрудник Центра украинистики и белорусистики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова доцент Дмитрий Степанов рассказал о важности решений Переяславской рады для Восточной Европы.

«Во-первых, суверенитет был полностью передан царю. Во-вторых, царь стал полным собственником земель. Он был единственным человеком, наделённым правом неотчуждаемого пожалования земли. В-третьих, легитимация власти исходила исключительно от её сакральности. Но с момента разделения восточнославянских земель возникло большое количество различий в социально-административном устройстве данных регионов. И поэтому притираться приходилось долго», — прокомментировал в беседе с RT Степанов.

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#наука
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