В Петербурге откроется выставка «Дача вне времени»

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В Санкт-Петербурге 28 января во Дворце культуры им. Надежды Крупской откроется художественная выставка «Дача вне времени» (6+).
Отмечается, что выставка будет посвящена истории дачи единственному деревянному особняку середины ХIХ века, сохранившемуся на Аптекарском острове Громова. Подробнее о мероприятии рассказала искусствовед, театровед, куратор музыкальных, выставочных, краеведческих проектов, организатор экскурсионных программ и фестивалей Юлия Журавлева.
Посетить выставку можно будет до середины февраля.
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«Выставка стала результатом многочисленных творческих и художественных коллабораций, а также исследовательской деятельности в рамках проекта «Дача Громова». Мы покажем работы 20 художников, свои полотна они создавали во время летних и зимних пленэров в Лопухинском саду. Также на выставке мы продемонстрируем редкие архивные фотографии и документы», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Журавлева.
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Мелисса Тимофеева