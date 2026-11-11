Юрист предупредил об ответственности за размещение фото без указания авторства
Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв рассказал, в каких случаях можно использовать чужие изображения из интернета без нарушения авторских прав. Об этом пишет RT.
По словам эксперта, сохранить картинку на устройстве или распечатать её для личных некоммерческих нужд и обычного круга семьи допускается. Как пояснил Хрулёв, ст. 1273 ГК РФ разрешает такое воспроизведение в ограниченном количестве при условии, что произведение правомерно обнародовано, а источник размещения законен. Копирование с пиратской страницы под это разрешение не подпадает.
Без индивидуального согласия правообладателя допускается цитирование правомерно обнародованной фотографии в научных, критических, информационных, учебных или полемических целях — при условии, что объём заимствования соответствует цели, а рядом указаны автор и источник, сообщает RT. Свободно используются произведения, перешедшие в общественное достояние, при сохранении имени автора и целостности произведения. Ещё один законный вариант — открытая лицензия, условия которой могут разрешать публикацию, изменение и коммерческое применение при обязательной подписи автора.
Публикация картинки в открытом профиле соцсети обычно включает создание копии и доведение произведения до всеобщего сведения, для чего требуется лицензия, разрешение правообладателя либо основание для свободного использования, подчеркнул эксперт. Закрытый аккаунт сам по себе личным использованием не становится, а отправка файла одному человеку обычно не равна открытой публикации. Для семейного чата учитываются состав участников, цель обмена и законность исходного размещения.
При незаконном использовании правообладатель вправе потребовать удаления изображения, прекращения публикации, возмещения убытков либо компенсации. С 4 января 2026 года твёрдая компенсация составляет от 10 тыс. до 10 млн рублей, возможен расчёт в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров или права использования. При нарушении авторских прав в целях извлечения дохода применима административная ответственность, а незаконное использование в крупном размере — при стоимости экземпляров или прав использования свыше 500 тыс. рублей — может повлечь уголовную ответственность.
Перед публикацией Хрулёв посоветовал найти первоисточник, установить автора или правообладателя, изучить лицензию и сохранить подтверждение её условий. Отдельной проверки, по его словам, требуют фотографии людей, музейных предметов, чужих картин и других охраняемых объектов внутри кадра.
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