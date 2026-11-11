Юрист предупредил об ответственности за размещение фото без указания авторства

11 ноября 2026, 18:48

Юрист Хрулёв: за размещение фото без авторства могут потребовать компенсацию

Фото: istockphoto/Pinkypills

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв рассказал, в каких случаях можно использовать чужие изображения из интернета без нарушения авторских прав. Об этом пишет RT.