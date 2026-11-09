Юрист рассказал, можно ли унаследовать профиль в соцсетях и в играх

09 ноября 2026, 15:53

Цифровое наследство следует оформлять не как передачу набора паролей

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Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский посоветовал указывать цифровые активы в завещании. По его словам, для передачи прав на них недостаточно оставить родственникам пароли. Об этом сообщает «Газета.Ru».