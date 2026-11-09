Юрист рассказал, можно ли унаследовать профиль в соцсетях и в играх
Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский посоветовал указывать цифровые активы в завещании. По его словам, для передачи прав на них недостаточно оставить родственникам пароли. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Закон пока не содержит понятия «цифровое наследство», отметил эксперт. При этом наследники могут получить деньги на электронных счетах, остатки на балансах маркетплейсов и доменные имена.
Иные правила действуют для профилей в соцсетях, почтовых ящиков, игровых аккаунтов и облачных хранилищ. Пользовательские соглашения обычно связывают доступ к ним с личностью владельца. Поэтому его родственники не вправе требовать логин и пароль от сервиса.
Хаминский рекомендовал перечислить в завещании сервисы, идентификаторы учетных записей и виды имущественных прав, а затем указать получателей. Юрист предупредил, что вход в чужой профиль обычно нарушает правила площадки. Доступ к переписке и чужим персональным данным затрагивает тайну связи и право на частную жизнь.
Даже если маркетплейс запрещает передавать аккаунт, родственники сохраняют право на причитающиеся умершему деньги. Ограничения со стороны сервиса можно оспорить в суде, добавил эксперт.
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