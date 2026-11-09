Юрист рассказала, что грозит за мат в общественном месте
Юрист Георгиева: за мат в общественном месте может последовать арест до 15 суток
Юрист Алла Георгиева рассказала о том, когда за громкие разговоры в общественном транспорте может грозить наказание. По ее словам, громкая речь сама по себе не является основанием для привлечения к административной ответственности, однако за оскорбления и нецензурную брань может грозить штраф, а если действия квалифицируют как мелкое хулиганство — административный арест на срок до 15 суток.
Специалист в беседе с «Татар-информом» отметила, что законодательство не предусматривает наказания исключительно за громкую речь в автобусе или другом общественном месте. При этом важно учитывать, что именно говорит человек и кому адресованы его слова.
«Может быть, человек глухой, а другой собеседник просто пытается ему погромче объяснить. За это не наступит ответственность, если это обычный формат разговора. Поэтому все зависит от контекста», — пояснила Георгиева.
Другое дело, если пассажир использует нецензурную лексику, демонстрирует явное неуважение к окружающим или оскорбляет конкретного человека. В зависимости от обстоятельств подобные действия могут повлечь административную ответственность. Юрист уточнила, что нецензурная брань в общественном месте при наличии признаков мелкого хулиганства может стать основанием не только для штрафа, но и для административного ареста на срок до 15 суток.
Если пассажира оскорбили в транспорте, он вправе обратиться в полицию, однако для привлечения нарушителя к ответственности потребуются доказательства. Ими могут быть аудиофиксация, видеофиксация, свидетельские показания и признание вины самим человеком.
При этом доказать факт оскорбления на практике бывает непросто: например, камеры видеонаблюдения могут помочь установить личность нарушителя, но не всегда позволяют подтвердить, какие именно слова он произнес. Если аудио- или видеозаписи нет, важную роль могут сыграть показания очевидцев, однако если свидетели откажутся подтверждать произошедшее, а предполагаемый нарушитель не признает вину, добиться привлечения к ответственности будет значительно сложнее.
Георгиева подчеркнула, что все доказательства должны быть получены законным способом. Одного заявления о том, что неизвестный пассажир оскорбил человека, может оказаться недостаточно для наказания виновного.