Юрист рассказала, что грозит за мат в общественном месте

09 ноября 2026, 16:21

Юрист Георгиева: за мат в общественном месте может последовать арест до 15 суток

Фото: iStock/AntonioGuillem

Юрист Алла Георгиева рассказала о том, когда за громкие разговоры в общественном транспорте может грозить наказание. По ее словам, громкая речь сама по себе не является основанием для привлечения к административной ответственности, однако за оскорбления и нецензурную брань может грозить штраф, а если действия квалифицируют как мелкое хулиганство — административный арест на срок до 15 суток.





Специалист в беседе с «Татар-информом» отметила, что законодательство не предусматривает наказания исключительно за громкую речь в автобусе или другом общественном месте. При этом важно учитывать, что именно говорит человек и кому адресованы его слова.





«Может быть, человек глухой, а другой собеседник просто пытается ему погромче объяснить. За это не наступит ответственность, если это обычный формат разговора. Поэтому все зависит от контекста», — пояснила Георгиева.