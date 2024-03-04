Юрист раскрыла, как получить повышенную зарплату в марте

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Россияне смогут получить повышенную зарплату при выходе на работу в праздничные дни в марте. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщила юрист Алла Георгиева.
Для большого количества россиян эта рабочая неделя будет укороченной в связи с празднованием Международного женского дня, который в этом году выпал на пятницу.
При этом, несмотря на праздничные дни, сотрудники непрерывно действующих организаций продолжат трудиться. К ним, например, относятся работники сферы обслуживания населения, подчеркнула собеседница Москвы 24.
Однако привлечь к труду могут и сотрудников, которые работают на пятидневке. Это возможно, если возникли заранее непредвиденные обстоятельства. Но для этого необходимо получить письменное согласие сотрудника, который должен выйти в свой рабочий день.
Согласно законодательству, работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это касается сотрудников, работающих по дневным и часовым тарифным ставкам. Также, если специалист в эти дни отработал сверх месячной нормы времени, его занятость оплачивается по двойной ставке.
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При этом, несмотря на праздничные дни, сотрудники непрерывно действующих организаций продолжат трудиться. К ним, например, относятся работники сферы обслуживания населения, подчеркнула собеседница Москвы 24.
Согласно законодательству, работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. Это касается сотрудников, работающих по дневным и часовым тарифным ставкам. Также, если специалист в эти дни отработал сверх месячной нормы времени, его занятость оплачивается по двойной ставке.
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Анастасия Чинкова