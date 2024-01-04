Стало известно, какую зарплату хотят получать россияне в 2024 году

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Россияне в среднем хотели бы зарабатывать 115 тысяч рублей ежемесячно. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.
Зубец высоко оценил результаты социологического опроса, поскольку они являются хорошим показателем экономической динамики. По его словам, повышение суммы ожидаемой зарплаты говорит о том, что россиянам стало проще находить хорошую работу с высокой зарплатой.
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Анастасия Чинкова