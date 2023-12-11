Юрист Соловьев призвал наказать картели, виновные в завышении цен на яйца

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Рост цен на яйца в стране может быть вызван картельным сговором бизнеса.
Так считает заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, уголовная статья за это нарушение в России не работает, пишет Общественная Служба Новостей. Юрист призвал российские страны «перестать миндальничать» с компаниями, «залезающими в карман» к россиянам.
В России за картельный сговор существует ответственность административная и уголовная по статье 178 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы. При этом назначается оно только в крайних случаях, говорит юрист.
Для применения наказания необходимо доказать несколько признаков, в их числе наличие картельного сговора и общественно опасные последствия.
В ноябре 2023 года стоимость куриных яиц в России возросла на 15,07%, тогда как цены на икру лососевых рыб снизились на 1,2%, согласно данным Росстата.
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В России за картельный сговор существует ответственность административная и уголовная по статье 178 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде 3 лет лишения свободы. При этом назначается оно только в крайних случаях, говорит юрист.
«Никто не боится последствий, поэтому правоохранителям приходится искать дополнительные нарушения у обнаглевших бизнесменов, чтобы привлечь их к ответственности за них. Это может быть злоупотребление полномочиями, неуплата налогов и многое другое. Так что к картелям применяют административные наказания и штрафы»,-говорит заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв.По мнению юриста, в России недооценивают опасность, которую представляют картельные сговоры.
«Думаю, если на то будет политическая воля, проблему удастся решить, и цены на яйца, как и на другие товары народного потребления, не будут бить по карманам россиян», — сказал в заключении юрист Иван Соловьёв.Ранее сообщалось, что в Белгородской области ограничили продажу яиц на ярмарках в одни руки, сообщила в своём Telegram-канале вице-губернатор Юлия Щедрина. По её словам, регион обеспечен куриными яйцами на 200%, и никакого дефицита этого продукта сейчас нет.
В ноябре 2023 года стоимость куриных яиц в России возросла на 15,07%, тогда как цены на икру лососевых рыб снизились на 1,2%, согласно данным Росстата.
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Мария Фирсова