На ярмарках Белгородчины ограничили продажу куриных яиц в одни руки

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В Белгородской области ограничили продажу яиц на ярмарках в одни руки, сообщила в своём Telegram-канале вице-губернатор Юлия Щедрина. По ёё словам, регион обеспечен куриными яйцами на 200%, и никакого дефицита этого продукта сейчас нет.
Причиной ограничений, как пояснила Щедрина, явилось решение властей продавать каждому покупателю не более двух десятков яиц на ярмарке, где производители торгуют собственной продукцией, а стоимость товаров существенно ниже, чем в обычных белгородских магазинах.
После этого «предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц». Подобный искусственный ажиотаж привёл в итоге к тому, что за яйцами начали выстраиваться длинные очереди.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного роста цен на куриные яйца в регионах и принять меры при выявлении нарушений. Эксперты связывают резкий скачок цен на «сырьё для яичницы» со значительным увеличением спроса. Федеральная антимонопольная служба уже принимает все доступные меры с целью стабилизировать ситуацию.
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После этого «предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц». Подобный искусственный ажиотаж привёл в итоге к тому, что за яйцами начали выстраиваться длинные очереди.
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Артем Путинцев