Юрист Соловьёв заявил о праве россиян покупать алкоголь в любое время

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Заслуженный адвокат РФ Иван Соловьев заявил, что по закону РФ покупатель имеет право приобретать алкогольную продукцию даже в ночное время. Никаких санкций за это человеку не предусмотрено.
«Предприниматели в реализации этой продукции ограничиваются, но право человека на приобретение алкогольных напитков ночью никто не отнимает. Любой гражданин в установленном порядке, если это какой-то ресторан или какое-то место, где разрешено работать в ночное время, может приобрести алкоголь, и ответственности за это не понесёт», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.
По его словам, даже за покупку алкоголя в «наливайках», где продажа такой продукции ограничивается временем, гражданину ничего не будет. А вот заведение за незаконную продажу может понести ответственность.
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Мелисса Тимофеева