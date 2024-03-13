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Юрист Соловьёв заявил о праве россиян покупать алкоголь в любое время

13 марта 2024, 01:33
Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

Заслуженный адвокат РФ Иван Соловьев заявил, что по закону РФ покупатель имеет право приобретать алкогольную продукцию даже в ночное время. Никаких санкций за это человеку не предусмотрено.
«Предприниматели в реализации этой продукции ограничиваются, но право человека на приобретение алкогольных напитков ночью никто не отнимает. Любой гражданин в установленном порядке, если это какой-то ресторан или какое-то место, где разрешено работать в ночное время, может приобрести алкоголь, и ответственности за это не понесёт», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Соловьев.

По его словам, даже за покупку алкоголя в «наливайках», где продажа такой продукции ограничивается временем, гражданину ничего не будет. А вот заведение за незаконную продажу может понести ответственность.


Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет возможности регионов по борьбе с так называемыми «наливайками».

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#алкоголь
#закон
#продажа
#предприниматели
#право
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Участники «Би-2» сообщили об отмене фестиваля в Турции
«Би-2» сообщила об отмене фестиваля в Турции по «объективным причинам»
13 марта 2024, 00:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фестиваль «Каникулы с Би-2» не состоится по «объективным причинам», из-за которых музыканты не поедут в Турцию в ближайшее время, сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram*.
«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», – заявили артисты.

Мероприятие должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Martı Myra в городе Кемер, Турция. Стоимость билетов и проживания в отеле на фестиваль, ведущими которого станут актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, варьировалась от 289 000 рублей до 379 000 рублей.

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* Запрещенная в России социальная сеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta
#музыканты
#турция
#фестиваль
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Аналитик Ульянов заявил об опасности разговора по телефону с мошенниками
13 марта 2024, 00:42

Фото: istock/Diy13

Руководитель аналитического центра Владимир Ульянов заявил, что поговорив с человеком на протяжении минуты по телефону, мошенники способны сгенерировать речь собеседника с помощью нейросети.
Он подчеркнул, что новые технологии позволяют аферистам сделать копию, практически не отличимую от оригинала.

«Опасность заключается в том, что при разговоре с человеком по телефону мошенники теоретически могут записать голос своего собеседника. Затем на его основе генерировать фразы с помощью нейросети и использовать их в своих целях», — отметил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.

Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» рассказывал, как не попасться на крючок злоумышленников.

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#мошенники
#технологии
#опасность
#telegram
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Луганская школьница написала письмо Макрону
Луганская школьница написала письмо Макрону в ответ на его слова о России
13 марта 2024, 00:37

Фото: сайт Кремля

Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, которая числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на его высказывания о России и Украине, сообщает РИА Новости.
«Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — заявила в письме Савенкова.

Школьница обвинила Францию и другие западные страны в организации сражения до последнего украинца. Но этого недостаточно для президента Макрона, пишет она, который хочет, чтобы в зону конфликта были введены войска НАТО, чтобы не только украинцы, но и французы смогли ощутить боль потерь и узнать, как выглядят разрушенные города. Назвав Макрона военным преступником и лжецом, Савенкова заявила, что французские граждане должны выбрать между жизнью в мире или «в огне третьей мировой войны».

По словам девушки из Луганска, это уже второе ее обращение к президенту Макрону. В ответ на первое письмо президентская канцелярия заявила, что Франция приложит все усилия для того, чтобы стороны конфликта выполнили Минские соглашения.

Однако тем временем Франция и Германия спокойно вооружают украинских лидеров, власти сделали выбор, наплевав в лицо и народу Донбасса, и народу Франции, заявила Савенкова.

По словам автора письма, оно было опубликовано в нескольких СМИ на русском, английском и французском языках. Девушка отметила наличие отклика.

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#украина
#днр
#россия
#сво
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Вторичное жильё Петербурга подорожало более чем на 72% за четыре года
13 марта 2024, 00:19

Фото: istockphoto.com/eugenesergeev

Вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами.
Так, сейчас квадратный метр вторичного жилья в Северной столице достигает цены в 215,3 тыс. рублей.

«С февраля 2020 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга выросла на 72,3%, или на 90,4 тыс. рублей», – уточнила в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор агентства недвижимости Ольга Эбель.

До этого вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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#недвижимость
#цены
#санкт-петербург
#жильё
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Детский психолог Никифорова не рекомендовала детям играть в ужастики
12 марта 2024, 21:22

Фото: istockphoto.com/sakkmesterke

Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что для детей вредны такие компьютерные игры, как шутеры (стрелялки), ужасы, поскольку они могут покалечить психику ребёнка.
«Что касается шутеров, в особенности тех, которые содержат насилие и жестокость, они оказывают негативное воздействие на психологическое здоровье детей, вызывая стресс, тревогу и депрессию, а также ухудшая качество их сна и концентрацию. Практически калечат психику», — пояснила в беседе с NEWS.ru Никифорова.

Она рекомендовала родителям лучше контролировать увлечения своих детей, предлагая им безопасные игры и другие формы досуга.

Ранее Варвара Никифорова заявляла, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей. Так, головоломки способны развивать усидчивость, пространственное воображение и внимание ребёнка.

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#психолог
#качество
#здоровье
#игры
#дети
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Воробьёв обсудил с управдомами Королёва ситуацию с теплоснабжением
В Королёве реконструируют три котельные и заменят порядка 18 км сетей
12 марта 2024, 20:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с управдомами микрорайона Юбилейный, чтобы обсудить ситуацию с теплоснабжением. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В ходе беседы речь, в основном, шла о котельной №3А, где были зафиксированы технологические нарушения работы. Последняя крупная авария случилась 10 января. Тогда из-за отключения электричества произошёл сбой на котле, поэтому пришлось переключиться на резервный. В настоящее время теплоснабжение в микрорайоне восстановлено.

«Хочу поблагодарить всех, кто работает на котельной – быстро, качественно восстановили котел. Знаю также, что и жителей информировали, разъясняли нюансы – эта коммуникация, диалог очень важны. У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королёве будет инвестировано порядка 2,8 млрд рублей», – рассказал Воробьёв.
Отмечается, что котельная №3А питает большую часть микрорайона Юбилейный, а это 90 многоквартирных домов и 18 соцобъектов.

Здание котельной было введено в эксплуатацию в 1985 году и за это время всё оборудование устарело. В этом году объект начнут реконструировать, на нём установят новые мощные котлы отечественного производства. Все работы планируется завершить в 2026 году.

Также в проект модернизации попали две котельные «Самаровка» и «Текстильщик». Помимо них, будет проведён капитальный ремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. В общей сложности будет заменено порядка 18 километров сетей. Программа модернизации рассчитана до 2027 года.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#королёв
#котельная
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Психолог Аракелова объяснила агрессивное вождение мужчин весной
12 марта 2024, 19:50

Фото: istockphoto.com/Natalia Kokhanova

Психолог Армена Аракелова заявила, что агрессивное вождение мужчин весной может быть связано с повышением уровня тестостерона у мужчин.
«Весна — период повышенной гормональной активности, что приводит к росту оживлённости на дорогах. Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге», — пояснила в беседе с Газета.ру Аракелова.

По её словам, влияет и то, что весной люди становятся более импульсивными, выходят из так называемого «зимнего анабиоза» и у меньше получается контролировать свои эмоции.

Ранее детский психолог Варвара Никифорова заявляла, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей.

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#психолог
#лето
#весна
#люди
#эмоции
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Специалист по маркетингу Лутовинов предрёк рост спроса на загородные дома
12 марта 2024, 18:41

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Директор маркетингового отдела строительной компании Никита Лутовинов заявил, что к лету спрос на загородные дома в России вырастет на 15%.
«В 2024 году сильнее всего к покупке дома россиян подтолкнёт экономика. Стремительное повышение процентов по ипотеке, угроза отмены льготных программ и удорожание побуждают людей строить сейчас», — пояснил в беседе с Газета.ру Лутовинов.

Кроме этого, к переезду в частный дом людей сподвигает интерес к экологически чистой жизни и желанию жить подальше от городской суеты.

При этом, предупредил эксперт, будет наблюдаться и рост цен на такую недвижимость.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявлял, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#дом
#недвижимость
#рост
#россияне
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Региональный чемпионат «Профессионалы» стартовал в Красногорске
12 марта 2024, 18:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В 2024 году в региональном чемпионате профессионального мастерства примут участие более 2000 студентов и школьников.
На базе Красногорского колледжа студенты и школьники поборются за первое место в региональном состязании по профессиональному мастерству в шести IT- компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.


Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Чемпионат состоит из четырех модулей, первый основан на графическом дизайне и верстке веб-страниц. Второй и третий модуль ориентируются на программирование серверной части и клиентской части. И четвёртый модуль включает в себя задания на вёрстку и программирование.

По словам главного специалиста компетенции «Веб-технологии» Андрея Можаева, все модули имеют практическое значение, ведь с похожими задачами студенты будут сталкиваться уже на рабочем месте.

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#подмосковье
#студенты
#технологии
#программирование
#чемпионат
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