Больничный в праздники: рассказывает юрист

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Многие россияне не вызывают врача в случае недомогания в выходные или праздничные дни, опасаясь, что в этом случае не будет оплачен лист нетрудоспособности. О том, почему эти опасения напрасны, рассказала юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг.
В беседе с RT специалист в первую очередь подчеркнула, что главной особенностью оформления больничного листа в праздничные дни является именно незнание россиянами трудового законодательства собственной страны. Нет никакой необходимости ждать первого рабочего дня для того, чтобы вызвать врача, получить рекомендации и назначения и оформить лист нетрудоспособности.
Она подчеркнула, что в законе чётко закреплены случаи, в которых больничный лист не назначается, а выходные и праздничные дни к их числу не относится. Напрасно врач и больной иногда пытаются совместно «изобрести велосипед», с юмором добавила Наталья Вайнберг. Если человек заболел, например, в этом году 23 февраля, то этот день будет ему оплачен, так же как и последующие выходные — 25 и 26 февраля. То же самое относится и к «длинным» новогодним выходным, заключила эксперт.
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«Иногда пациенты уговаривают терапевта открыть больничный более поздней датой, и тоже совершенно напрасно», — отметила юрист.
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Александр Бойцов