Подмосковный студент занял первое место во Всероссийском диктанте по английскому языку

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Егор Кучер - студент факультета иностранного языка Коломенского ГСГУ. По итогам Всероссийского диктанта по английскому языку он завоевал первое место.
«Будущий лингвист продемонстрировал отличные навыки аудирования, знание орфографии и пунктуации неродного языка. Текст состоял из 400 слов. Его в восьмой раз подготовили преподаватели Института международных отношений КФУ <…> Темой стали важнейшие компетенции XXI века, необходимые для личного и профессионального развития», — отметили в министерстве.
Стоит отметить, что в общей сложности в диктанте приняли участие 500 образовательных организациях 65 регионов страны в очном формате и 145 студентов в формате онлайн.
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