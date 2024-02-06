За неделю за нарушения содержания территорий выписали штрафы на 500 тысяч рублей

Фото: ГУСТ МО
«Привет камере»: штрафы по упрощенной системе на прошлой неделе достигли практически 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«На прошлой неделе с помощью камер дорожной сети в упрощенном режиме сформировали штрафы на 369 тысяч рублей для 18 водителей, которые не оформили официальные документы на перемещение стройотходов. За работой коммунальных служб следили наши автомобили с «умными» камерами. Также «по упрощенке» они выписали 7 протоколов на 105 тысяч рублей. Автохамы, которые оставляли свои машины, несмотря на запрет, возле контейнерных площадок получили штрафы на 25 000 рублей», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
Стоит отметить, что сотрудники ГУСТ МО настоятельно рекомендуют соблюдать правила, что не получить нежелательный штраф
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Мира Полтева