Жителям Подмосковья рассказали, как избавиться от автохлама во дворе

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Многолетнюю проблему с брошенными во дворах автомобилями, можно решить за несколько недель. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
«Для этого необходимо обратиться в специальную комиссию администрации своего округа, которая занимается подобными вопросами. К заявлению обязательно нужно приложить фотографии, подробное описание и географическую привязку. Полученную информацию передадут в ГИБДД. После этого будет проведён осмотр машины и начат поиск владельца. Если сделать этого не удастся, суд признает машину брошенной, и её можно будет эвакуировать на спецстоянку», – говорится в сообщении.В министерстве также призвали жителей сообщать о брошенных автомобилях, которые блокируют проезд спецтехнике и затрудняют уборку территории. Так можно будет сделать дворы и дороги более доступными и безопасными.
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Лора Луганская