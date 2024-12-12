За последние два месяца жители Московской области купили более 13,5 тонн чая

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В октябре жители региона купили 6,9 тонн чая, а в ноябре — 6,6 тонн. Общий объём приобретённого бодрящего напитка составил 13,5 тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова