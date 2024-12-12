На территории подмосковной чайной и кофейной фабрики состоялся бизнес-визит

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
На территории подмосковной чайной и кофейной фабрики «Майкомплекс» прошёл деловой визит региональных предпринимателей для обмена опытом, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Компания показала участникам производственный процесс полного цикла упаковки чая, а также провела мастер-класс, где эксперты предприятия рассказали о сортах кофе, особенностях их обработки и обжарки.
Компания «МАЙ» работает на рынке с 1991 года и является одним из крупнейших производителей чая и кофе в стране. Годовой объём производства составляет 24 тысячи тонн, что соответствует примерно 280 миллионам упаковок чая и кофе, представленных как в регионах России, так и за рубежом.
Участники делового визита, заинтересованные в развитии чайной и кофейной индустрии, получили возможность задать руководству компании вопросы о нюансах работы в этой сфере. Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Компания «МАЙ» работает на рынке с 1991 года и является одним из крупнейших производителей чая и кофе в стране. Годовой объём производства составляет 24 тысячи тонн, что соответствует примерно 280 миллионам упаковок чая и кофе, представленных как в регионах России, так и за рубежом.
Участники делового визита, заинтересованные в развитии чайной и кофейной индустрии, получили возможность задать руководству компании вопросы о нюансах работы в этой сфере. Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Дайана Хусинова