01 марта 2026, 11:21

Рослесхоз: За распространение ясенелистного клена начнут штрафовать с 1 марта

Фото: istockphoto/Andrei Zhigaltsov

С 1 марта в России официально вступили в силу нормы, по которым ясенелистный (американский) клён признали инвазивным растением. Как пояснили в Рослесхозе, за его распространение предусматривается административная ответственность.