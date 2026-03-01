За распространение ясенелистного клена начнут штрафовать с 1 марта
С 1 марта в России официально вступили в силу нормы, по которым ясенелистный (американский) клён признали инвазивным растением. Как пояснили в Рослесхозе, за его распространение предусматривается административная ответственность.
Как пишет «Лента.ру», это означает, что владельцам дачных и иных участков необходимо принимать меры и удалять такие деревья. За бездействие есть штрафы — для граждан — до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 700 тыс. рублей. В отдельных ситуациях суд может принять решение об изъятии земельного участка, если собственник не пресёк распространение опасных видов.
Ясенелистный клён, наряду с борщевиком Сосновского, в феврале включили в перечень инвазивных и чужеродных видов, подготовленный Рослесхозом по новому федеральному регулированию. На первом этапе список ограничили двумя позициями — американским клёном и борщевиком. Для каждого лесного района имеются меры по их выявлению, предотвращению дальнейшего распространения и последующему уничтожению.
Специалисты подчёркивают, что ясенелистный клён является опасным не только для природных лесных экосистем, но и для городской среды. Он быстро разрастается и вытесняет местные виды растений, отмечал директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм.
